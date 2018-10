-Yo tengo aquí, un asistente en mi trabajo y me pongo a pensar todas las cosas que hace esta persona para ayudarme a manejar mi día, y es decir cómo hacer para que una persona que no tiene un asistente pueda para poder satisfacer todas sus necesidades. Creo que cuando tienes a este asistente que está aprendiendo de ti, empieza a hacerte la vida más fácil. Un ejemplo es que si yo quiero comprar entradas de cine, yo sé la película que quiero ver, busco el lugar en el que la quiero ver, el horario y después tengo que decir cuántos asientos quiero comprar y, muchas veces, cuando voy al paso número tres no hay tres asientos juntos. O sólo hay asientos en primera fila. Y eso hace que tenga que volver a buscar otro cine, otro horario, y termino haciendo un recorrido tres veces para hacer la operación. A un asistente inteligente yo le podría decir "quiero ver tal película" y en el futuro podría saber : "Manuel va al cine con dos personas, a tal horario y no le gusta sentarse en primera fila". Y me daría opciones en función de ese perfil.