-Hay varias razones. Una de ellas es que es un secreto comercial para la compañía, pero para mí es la razón menos importante. Desde mi punto de vista, quizás la compañía piense distinto, es que mucha gente tiene muchos motivos para querer figurar primero en el buscador. Desde que se sabe que el buscador es una herramienta muy útil para que la gente encuentre información, mucha gente ha querido alterar los resultados, el índice, para poder tener un lugar más destacado. Si les dejamos hacer eso, entonces vamos a hacer que el buscador no sea útil. Si no combatimos el spam entonces el buscado no tendría sentido. La gente que quiere llenarlo de spam no quiere crear páginas con contenido relevante y fiable, quieren atacar el algoritmo, quieren saber cómo funciona. Uno de los aspectos que usamos, y se sabe, es tener en cuenta el título de la página, y las palabras que aparecen en el cuerpo. El que sabe esto va a escribir la misma palabra del título como por ejemplo "hipoteca", en todo el cuerpo del texto, y tenemos que evitar eso. Google dijo que usaba los links que referencian páginas entre sí, entonces hay una industria de gente que quiere ganarle al sistema creando links artificiales, comprando o intercambiando links entre ellos, generan granjas de links y ponen links en los blogs. Son todos juegos, entonces la señal del link, que antes era muy confiable ahora ya no lo es. Porque originariamente la idea era que si el link de una página estaba en varios sitios eso era un indicio de que la página era confiable, pero ahora se pueden hacer estas técnicas para que una página parezca buena cuando no lo es. Entonce estos son los riesgos que se corren. Cuanto más abierto sea el algoritmo, mayores son los riesgos que se corren. El algoritmo puede ser atacado no solo por intereses comerciales sino por otros intereses para manipular elecciones, por ejemplo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos.