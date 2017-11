En su libro "Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are" (Todos mienten: Big Data, nueva data y lo que Internet puede decirnos sobre quiénes realmente somos), Seth Stephens-Davidowitz argumenta que Big Data está convirtiendo a las ciencias sociales en una verdadera ciencia, "y esta nueva y verdadera ciencia está preparada para mejorar nuestras vidas".