Una peruana ganó millonaria lotería en España

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística de España, hay más de 110 mil peruanos empadronados viviendo en este país europeo. Esta mañana, una de estos peruanos que dejó su país en búsqueda de una mejor calidad de vida, resultó ganadora del premio Gordo de la Lotería de Navidad 2022 en España.

Perla, es una peruana que radica desde hace más de 20 años en Madrid, y vive junto a sus dos menores hijos en una vivienda alquilada. Trabajó por varios años en hostelería de Palacio de Gobierno, pero actualmente se encuentra desempleada.

“Ahora mismo estoy desempleada. Yo fui una de las empleadas del Palacio del Gobierno cuando estaba trabajando en hostelería durante casi 20 años. Me echaron a la calle y estaba cobrando ahora mismo el paro”, declaró a los medios de prensa luego de conocer que ganó 400 mil euros.

Junto a sus dos hijos, Perla acudió temprano al Teatro Real donde se realiza el Sorteo Extraordinario de Navidad. En sus manos, llevaba un folder donde guardaba hasta 95 números distintos que adquirió en varios puntos de España, como Valencia, Alicante, Barcelona, entre otras ciudades.

Con el presentimiento que debía estar presente en el sorteo, Perla no escuchó bien el número ganador de El Gordo, y le pidió a su hijo que la ayudará a identificar en las pantallas. Luego de unos minutos de anunciado el número 05490, dio un grito de alegría pues había obtenido el premio mayor.

Fue entonces que personal de los servicios médicos la sacaron de la sala para protegerla de la prensa que se encontraba en la actividad. Ya más calmada brindó declaraciones a los periodistas y dio a conocer sus planes luego de hacerse acreedora de este cuantioso premio.

“Voy a comprar una casa en Madrid y voy a poder darle estudios a mis hijos, que es lo que más quiero”, expresó emocionada y agregó que una parte lo destinará a la iglesia, ya que manifestó ser “muy católica”. “Por eso digo que Dios es grande, hace justicia”, añadió.

Te puede interesar Recetas de purés navideños fáciles de preparar

Premio mayor de la lotería de navidad. (EFE)

Junto a sus dos menores hijos detalló por qué después de unos minutos de anunciado el número ganador, fue que se dio cuenta que lo tenía en la mano. “Como no escucho bien, no veo bien y estoy un poco resfriada le dije a mi hijo que se fijara en el número en la pantalla y me dice “ya ahora te lo digo”, pero yo lo presentía”, precisó.

Por su parte, Joseph uno de sus hijos manifestó su alegría porque podrán comprarse una casa. “Estamos muy felices. No nos esperábamos esto. Siempre venimos a la lotería de Navidad con nuestra madre. Nos vamos a comprar una casa al fin”, dijo emocionado.

La peruana, asidua a este sorteo, contó que en el 2021 casi se lleva el tercer premio. Un año después es la feliz ganadora de El Gordo, con un décimo comprado en Asturias.

Te puede interesar ¿Hasta qué hora atenderán los bancos este 24 de diciembre?

Lotería el Gordo

Este Sorteo Extraordinario de Navidad se realizada cada 22 de diciembre en España. El primer sorteo se realizó en Cadiz y desde 1815 se realiza en Madrid. Desde el año 1992 se lleva a cabo todos los 22 de diciembre.

Los alumnos del Colegio de San Ildefonso son los encargados de extraer los números ganadores de este sorteo.

Alumnos del Colegio de San Ildefonso. (EFE)

SEGUIR LEYENDO