Fans de Bad Bunny destrozaron su auto y ahora busca a los culpables: el lamentable caso de Moisés Tinoco

Moisés Tinoco, un joven estudiante de 21 años, sabía bien que la llegada de Bad Bunny al Perú provocaría todo un revuelo. Sin embargo, jamás imaginó que su auto terminaría pagando las consecuencias, puesto que un grupo de vándalos bailó encima de su vehículo hasta destrozarlo. Peor aún, muchos de ellos lo hicieron con orgullo y hasta lo subieron a redes sociales.

La madrugada del 15 de noviembre, Tinoco se encontraba descansando en su casa, ubicada cerca al Estadio Nacional, cuando sus vecinos le avisaron que debía ir inmediatamente a la avenida Petit Thouars. Moisés pensó lo peor, pues justo allí había estacionado su carro debido a los desvíos de la Municipalidad de Lima a consecuencia del concierto.

Cuando llegó al lugar vio la desoladora escena: su vehículo marca Toyota, el cual usaba para taxear y así pagar su carrera de Administración, se encontraba rayado, con las lunas rotas, el capó destrozado y el techo hundido. Pronto, cruzó la pista y llegó a la comisaría del distrito para denunciar el hecho. También para quejarse de lo sucedido, pues todo ocurrió frente a la delegación policial.

“Es lamentable que esto haya ocurrido frente a las autoridades. Me he quedado sin mi herramienta de trabajo y así no puedo solventar mis gastos, pagar mi universidad. Yo lo estacioné allí porque todo estaba cerrado, supuestamente es seguro. Jamás imaginé que se generaría una fiesta y que habría destrozos. Es algo inaudito”, señaló el afecto para las cámaras de TV Perú.

Moisés Tinoco señaló que reparar su vehículo le costará 3,500 dólares. Aunque intentó que un mecánico arreglara algunas partes, terminó por rendirse, pues el dinero no le era suficiente. Ahora, con la ayuda de usuarios indignados en TikTok, busca a los responsables del acto vandálico.

Buscan a los culpables

“Ayúdenme a encontrar a los responsables de los actos vandálicos que sufrió mi auto”, escribió en Twitter, valiéndose de las algunas imágenes que varios usuarios habían subido a sus redes sociales. En ellas, se ve a hombres y mujeres bailando y saltando encima del auto, al ritmo de las canciones de Bad Bunny.

Moisés Tinoco pide justicia y la ayuda de las redes sociales. (Twitter)

Rápidamente, su pedido se hizo viral y decenas de internautas, indignados por los destrozos, se pusieron manos a la obra y compartieron más vídeos de lo ocurrido. Gracias a esto, Tinoco logró identificar a cinco de los sujetos que destruyeron su auto. Sin embargo, no ha podido ponerse en contacto con ellos porque desaparecieron de la red.

“Yo intenté comunicarme con ellas y no dan respuesta.Han borrado sus redes, no contestan, ignoran totalmente. (...) Puse mi denuncia en la comisaría, espero que las autoridades me ayuden a encontrarlas”, expresó el joven al diario La República. También solicitó ayuda a los ciudadanía para reparar los daños de su carro. “Los que puedan apoyarme, pueden hacerlo por Yape o Plin al 974 559 420, número a mi nombre”, finalizó.

