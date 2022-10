Luis Advíncula y su dura autocrítica tras título de Boca Juniors que sorprendió a periodista de TNT Sports

El lateral peruano sorprendió con autocrítica en entrevista para TNT Sports de Argentina.

Este domingo, Luis Advíncula y su compatriota Carlos Zambrano se consagraron campeones de la Liga Profesional Argentina con Boca Juniors. Pero en el caso de ‘Bolt’, el lateral peruano se mostró muy duro con sus palabras en medio de las celebraciones en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires.

“Agradecer a mis compañeros, que me vienen bancando. Vengo de cag... en cag.... Hoy sacaron un partido bastante jodido. También a mi familia, que siempre está”, lanzó el futbolista en entrevista para la cadena TNT Sports.

“Si bien uno en lo personal, quizás, no está pasando un buen momento... están ellos para levantarte. Somos un grupo, por eso salimos campeones”, agregó Luis Advíncula, que fue titular todo el partido en el duelo final frente a Independiente.

El seleccionado hizo referencia a sus últimos errores con Boca Juniors. Como se sabe, en la anterior jornada falló en el pase y Newell’s terminó marcando el 1-0 parcial (al final 2-0). Y como si ello fuera poco, ante el ‘rojo’ cometió penal que terminó en gol de Leandro Fernández.

Luis Advíncula provocó penal que terminó en gol de Independiente vs Boca Juniors por Liga Argentina.

“Es es lo primero que se te pasa por la cabeza: ‘¿por qué a mí?’. Pero como siempre lo dije, yo soy varón y pongo el pecho. Asumo cuando cometo un error. Así que gracias a mis compañeros, que sacaron el partido adelante”, señaló.

“En lo personal, estos últimos partidos no han sido buenos. Soy el primero en criticarme. Pero tengo que revertir esto porque se vienen dos finales más y tenemos que mejorar en todo”, sostuvo ante la atenta mirada del reportero.

Por otro lado, se refirió a los minutos finales del campeonato, pues también dependían de lo que pase en Racing vs River. “Siempre no enfocamos en nosotros y no en el resto. Agarramos un buen envión de triunfos y somos justos campeones”, comentó.

“Tratábamos de no mirar hacia afuera, pero era imposible. Mirábamos a todos lados. Recién al último nos esteramos. Es complicado. Con el empate ya no dependíamos de nosotros, sino de lo que pasaba en el otro lado”, cerró.

