Samahara Lobatón anuncia sorteo de su iPhone 11 si se salva de la sentencia y continúa en ‘El Gran Show’

¡Se quiere salvar! Samahara Lobatón ha dejado en claro que no quiere irse de ‘El Gran Show’ y está usando sus mejores estrategias para salvarse de la sentencia. La influencer utilizó sus redes sociales para anunciar que hará el sorteo de su celular marca Apple entre todas las personas que voten por ella, siempre y cuando se salve de la sentencia.

Cómo se recuerda, el último sábado 15 de octubre se llevó a cabo la tercera gala del reality de Gisela Valcárcel donde la exchica reality brilló por su ausencia. Sin embargo, la ‘Señito’ explicó que antes de comenzar el programa, ella había mencionado que para esa fecha no iba a estar presente. Previo a ello, la producción ya había comunicado que la excombatiente no estaría, pues viajaría a Punta Cana para celebrar el cumpleaños de su hija.

Por ello, en su reemplazo presentaron a la popular ‘Robotina’. Lamentablemente, no alcanzó la puntuación necesaria para esquivar la eliminación. Ahora, Samahara Lobatón se enfrentará a Facundo González, quien también se ha encargado de pedirle a sus fans que voten por él y tendrá la ayuda de sus compañeros de ‘Esto es Guerra’ en la pista de baile.

A través de las redes sociales, la hija de Melissa Klug no ha dejado de comentar acerca de su próximo performance y señaló que están ensayando arduamente. Asimismo, alentó a todos sus seguidores a que se descarguen el aplicativo donde pueden ayudarla con una votación.

“Voten por mí porque queremos salir de esta sentencia, si bien es cierto no estuve la semana pasada porque ya lo habíamos conversado, pero estamos dando todo, del todo para salir de esta sentencia, así que entren y cliqueen mi nombre y pongan votar”, dijo en las historias de su cuenta de Instagram.

En otro momento, Samahara Lobatón dejó a más de uno sorprendido al anunciar que sorteará su iPhone 11 entre aquellos que se tomen unos minutos para votar por ella. “Si salgo de sentencia sortearé mi iPhone 11. Entrarán todas las personas que me envíen foto de la votación”, escribió y poco después compartió una foto de los múltiples mensajes que le llegaron de los usuarios que emitieron su voto.

¿Cómo votar para salvar a un sentenciado?

-Descargar la aplicación América TVGO en tu celular o tablet totalmente gratis y disponible para los sistemas operativos Android y iOS.

-Ingresa a la imagen de ‘El Gran Show’.

-Dale click a la imagen de la personas que deseas salvar y listo.

-Otra forma de emitir tu voto es a través de la página web de América TV o haciendo click AQUÍ.

¿Quién será el refuerzo de Samahara Lobatón?

Samahara Lobatón buscó la ayuda de su madre Melissa Klug para salir de la sentencia. “Sí, estoy aquí para apoyar a Sami, para que se pueda quedar, ella es bien chamba y me ha pedido que la refuerce y no le puedo decir que no. Y llegamos con Melissa, solo falta Gianella, y daremos lo mejor en la pista. Somos el team Klug y vamos a sorprender este sábado”, dijo la empresaria en medio de los ensayos.

“Ya no me acuerdo los pasos de baile, mis movimientos son duros, pero, felizmente, es algo suave, así que daremos un buen show. Llegamos con una sorpresa, ya lo van a ver el sábado, será un show muy lindo armado por los coreógrafos y bailarines”, agregó.

Melissa Klug en ‘El Gran Show’.

