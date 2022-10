Gustavo Roverano reveló que la metodología de Juan Reynoso no se aplica en la selección sub-20

Gustavo Roverano reveló el estilo de trabajo de la selección sub-20.

Gustavo Roverano, técnico que hace poco dirigía a la selección sub-20 de Perú, afirmó que la metodología de Juan Reynoso no se aplica en las divisiones menores nacionales. Esto habría sido una de los factores que llevaron a la ‘Máscara’ a presentar su carta de renuncia a poco tiempo del Campeonato Sudamericano.

El uruguayo comenzó hablando de la participación del ‘Cabezón’ en la sub-20 en el programa de Youtube A Presión. “Él invitaba a todo menores a los entrenamientos de la selección y yo estuve presente en todos. Yo con Juan aparte tengo una amistad y comparto mucho su metodología, que es muy diferente a lo que estamos haciendo”.

“Yo hablaba con la gente de Uruguay y ellos me dicen nosotros no trabajamos de arriba hacia abajo, sino al revés porque mañana se va el técnico y que hacemos nosotros. La metodología debe ser de nosotros. En este caso la metodología está muy parecida a la era de Ricardo Gareca”, agregó.

Por qué renunció a la selección sub-20

El DT Gustavo Roverano explicó cómo llegó a la selección sub-20. “Todo el mundo habló que fue porque era amigo de Ernesto Arakaki y yo entro por la ventana porque no era el candidato natural. Yo pasé el filtro, que son unas pruebas que no las hace la federación, entonces como ningún técnico lo pasaba, salió mi nombre, me llamaron a finales del 2021 y arreglamos a inicios de 2022″.

Precisamente, por problemas con Arakaki, quien se desempeña como director de menores en la FPF, el ‘charrúa’ decidió renunciar. “Por el tema metodológico, el modelo de juego, hay que adaptarse a ciertas normas, trabajar de esa manera y yo logré adaptarme un poco, pero hay situaciones a las que no puedo, de dar indicaciones cuando yo estoy dirigiendo, dar recomendaciones e insistir en cosas que no estoy de acuerdo”, expresó.

Eso sí, el exfutbolista de Alianza Lima dejó en claro que no le impusieron a los convocados a la sub-20. “Yo no he tenido ningún problema, yo he escogido a todos los jugadores que yo quise, nadie me ha dicho tiene que estar tal jugador, yo me maneje independiente, más allá de que había recomendaciones”

“No es por un tema de resultados, ya no era vida para mi, no me sentía feliz, no sentía representado, no estaba trabajando como quería y cuando uno no está feliz, no tiene sentido. Con el dolor en el alma porque yo tenía muchas expectativas, tenía el deseo de llegar al Mundial”, finalizó.

Gustavo Roverano sostuvo que tuvo altercados con Ernesto Arakaki.

Hasta el momento la selección sub-20 ha quedado a la deriva sin DT. Mucho se rumorea el nombre de Flavio Maestri, quien estuvo al mando de la sub-23, para suceder a Gustavo Roverano de cara al Campeonato Sudamericano, que se celebrará en Colombia el próximo año.

