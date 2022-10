Buscan al ‘Rey de las cebollas’: empresario desaparece tras asistir a una fiesta en Huachipa

Familiares de Ruben Pérez Barzola han pedido a las autoridades que ayuden en la búsqueda del 'Rey de la cebolla'. (Panamericana)

Familiares y compañeros se han reunido para iniciar la búsqueda del empresario Ruben Pérez Barzola (53), conocido en el mercado mayorista de Santa Anita como el ‘Rey de las cebollas’. Sus hijos aparecieron en algunos medios de comunicación para solicitar el apoyo para ubicarlo.

Cronología de la desaparición

Se informó que el día domingo 9 de octubre unos amigos lo invitaron a un campeonato. Él aceptó, y tras terminar sus actividades laborales, se dirigió a su vivienda, ubicada a dos cuadras del mercado donde trabaja.

Su hijo explicó a Panamericana TV que desde el domicilio se comunicó con una amistad para indicarle que se estaba acercando al lugar donde se realizaría el evento. Alrededor de las tres de la tarde se subió a un taxi.

Si usted tiene alguna información sobre ubicación de Ruben Pérez Barzola comunicarse al 972 050 025.

Terminado la reunión, se dirigió a una fiesta con los participantes del campeonato. El familiar precisa que a las nueve de la noche se retiró solo del local.

“[Una amiga] Me fui al baño y al volver ya se había salido”, fue lo que le comentaron al hijo de Pérez. Desde ese momento no se supo más de su paradero.

El desaparecido fue visto por última vez en estado de ebriedad tras compartir el momento con sus amigos. Sobre las pertenencias de valor, llevaba consigo un reloj dorado. La última vez que lo vieron usaba una camisa ploma, casaca y pantalón azul; y unos zapatos de vestir.

El hombre se encuentra no habido desde el domingo 9 de octubre.

Último registro de su paradero

El último reporte registrado es una conexión que tuvo en WhatsApp, marcado a las 10:22 p.m., después de eso no hay ningún tipo de señal. El celular está apagado y no cuenta con redes sociales habilitadas.

El hijo de Ruben Pérez sostiene que no han recibido llamadas amenazadoras. Los familiares han elevado una denuncia ante la Policía Nacional para reportar la desaparición. Sobre la hipótesis de un robo de dinero, indica que han acudido a los bancos, pero no les dan razón sobre su inscripción o registro de retiros.

Ruben Pérez Barzola es un próspero empresario del mercado de Santa Anita.

Los parientes del empresario han abierto unos canales de comunicación para recibir cualquier tipo de información que los ayude a ubicarlo. Estos son: 972059025 y 992173298.

“La PNP han pedido datos de los hijos para visar cualquier cosa que pase. Hasta el momento no se han comunicado. Estamos preocupados, desde el domingo ya son cuatro días que no lo podemos ver y no sabemos nada de él”.

Al no tener indicios sobre su paradero, piden a las autoridades que accedan a su historial de llamadas o últimos contactos para conocer con quiénes se comunicó antes de su desaparición. La familia ha recorrido hospitales y hasta la morgue para hallarlo.

