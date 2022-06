Pedro Castillo le ofreció a Guillermo Bermejo ser jefe de la PCM en 2021, según el propio congresista

Pedro Castillo y Guillermo Bermejo en campaña electoral. Foto: Guillermo Bermejo / Facebook

Guillermo Bermejo pudo haber sido presidente del Consejo de Ministros en el 2021. Según reveló el propio congresista de Perú Democrático, el mandatario Pedro Castillo le ofreció el puesto, sin embargo, declinó a la propuesta por sus problemas legales.

En un diálogo con el medio web Epicentro TV, Bermejo Rojas informó que no aceptó ser primer ministro debido a que afrontaba un juicio por presunto delito de afiliación a los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso.

“Se habló mucho en momentos muy críticos de ofrecerme el premierato, pero yo he sido muy responsable con el presidente. Yo tenía un juicio el año pasado y me parecía un error. No podía caer yo en un personalismo, en un deseo individual”, manifestó.

“(¿Le ha ofrecido el premierato?) Lo hemos conversado en algún momento, el año pasado, en medio de unas crisis lo hemos conversado. Yo le decía: ‘Cuando acabe mi juicio lo podemos evaluar, mientras yo tenga un juicio no porque eso lo va a salpicar a usted’. Hay que ser responsable con el país”, continuó.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de asumir la jefatura de la PCM cuando termine el juicio en su contra. De acuerdo a sus palabras, el proceso judicial que afronta podría dañar más la imagen de Castillo Terrones como jefe de Estado.

“Me dijo: ‘¿Qué opinas (ser primer ministro)?’. Yo le dije: ‘Pero en un futuro porque ahora me parece peligroso para la imagen de usted’. Yo he tenido un proceso y he sido absuelto dos veces. He sido exiliado político”, añadió.

Bermejo explicó que la propuesta se le hizo debido a la “simpatía” que tiene con la población, la cual fue presenciada por el presidente en uno de sus viajes juntos al interior del país.

“Nos tocó un par de viajes (con el presidente). Estuvimos en Cusco, en Pichari. Por los trabajos que yo he hecho muchos años antes de ser congresistas, nos tienen mucha simpatía. En el evento de la segunda reforma agraria yo no tenía por qué tomar la palabra. Al final no la tomé, pero el pueblo le pedía que yo tomara la palabra. ‘Que hable Bermejo’ le decían. (…) Yo siempre estoy a disposición de lo que me pida el país”, expresó el legislador.

DEFIENDE A CASTILLO

En defensa de Castillo Terrones, Guillermo Bermejo denunció constitucionalmente a la presidenta del Congreso de la República, Maricarmen Alva, debido a que habría infringido la Carta Magna y habría incurrido en el delito de sedición, según lo escuchado en sus audios filtrados.

En ese sentir, el parlamentario de la bancada de Perú Democrático solicitó que se inicie un procedimiento de acusación constitucional contra la presidenta de la Mesa Directiva por presuntamente haber infringido los artículos 102 y 112 de la Carta Magna.

Asimismo, Bermejo acusa a Alva Prieto de haber incurrido en las conductas tipificadas en los artículos 317 y 349 del Código Penal.

“El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar”, señala artículo 349 del Código Penal.

Como se recuerda, en la primera grabación difundida se le escucha asegurar que, desde la Comisión de Constitución, le indicaron que las elecciones, en caso se destituya a Castillo Terrones, serían solo presidenciales.

“El Congreso no se va. Sí, nosotros haremos un informe. También Patty Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera, ya lo tiene listo. No va a pasar eso, nosotros no tenemos que desaparecer”, se oye en el audio.

En un segundo material, publicado el último lunes, la presidenta del Congreso asegura que tiene a las Fuerzas Armadas de su lado en caso quieran vacar al mandatario y en el escenario que él quiera cerrar el Legislativo.

“Quieren cerrar el Congreso, pues estamos acá. Antes, las Fuerzas Armadas se tomaron la foto con Vizcarra porque estaban con él, ahora las Fuerzas Armadas están con nosotros”, menciona en el audio.