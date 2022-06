Liga 1 suma su octavo técnico despedido en lo que va del 2022

Carlos Silvestri se suma a la lista de entrenadores despedidos en el campeonato peruano en este 2022.

Muchas veces el futuro de los entrenadores al mando de un club es incierto, sobre todo en la Liga 1. Esto ha quedado demostrado en los cuatro meses que lleva el Torneo Apertura, pues Carlos Silvestri no va más al mando de Academia Cantolao y es el octavo técnico despedido en esta temporada. Conoce a los estrategas que conforman esta nómina en la siguiente nota.

El ‘Delfín’ oficializó la salida de Carlos Silvestri mediante un comunicado, de esta forma el DT nacional terminó su segundo período en esta institución. Los resultados no acompañaron al exarquero en esta campaña y la derrota 2-0 ante Deportivo Municipal el pasado domingo fue la gota que colmó el vaso. Actualmente, Cantolao se ubica en el fondo de la tabla con nueve puntos, solo ha podido ganar dos partidos.

El club que cambió de entrenador en más ocasiones fue Sport Boys. Inició con Ytalo Manzo, el cual solo dirigió tres jornadas y tras dos derrotas fue destituido. Después, Walter Fiori asumió el cargo y solo duró un mes en el banquillo. Participó de seis cotejos, incluido la Copa Sudamericana y sus números fueron los siguientes: 5 caídas y un triunfo.

Universitario de Deportes también atravesó una situación parecida la de la ‘Misilera’. No obstante, Gregorio Pérez no fue despedido, sino tuvo que dejar el mando por un problema de salud. Luego, su compatriota Álvaro Gutiérrez llegó a un acuerdo con la directiva ‘crema’. El campeón con Nacional de Uruguay no logró acoplarse al fútbol peruano y tuvo una salida temprana al caer goleado 4-1 ante Alianza Lima en un clásico.

Juan José Luvera corrió con la misma suerte en la Universidad San Martín. El argentino partió con desventaja en el torneo local y es que al principio se pensó que el elenco ‘santo’ iba a competir en la segunda división. Permaneció ocho jornadas en Santa Anita.

Alejandro Apud es otro de la nómina de entrenadores echados. El uruguayo comenzó bien en la Sudamericana, jugando de igual a igual con Sao Paulo y ganando a Wilstermann en Bolivia. Sin embargo, con el tiempo, el nivel de Ayacucho FC decayó. Quedó eliminado del torneo internacional y es penúltimo en el certamen doméstico.

“Con pena cerramos nuestra experiencia en Ayacucho FC. Agradecemos la posibilidad de desarrollar aquí nuestro trabajo y el muy buen trato que recibimos tanto de los futbolistas, dirigentes, funcionarios así como de una hinchada que nos esperaba con alegría y respeto y el pueblo ayacuchano que nos fue conquistando con su calidez y rica cultura. Sentimos la tranquilidad de haber trabajado alcanzando dos grandes objetivos que nos propusieron: clasificar a la fase de grupos de la Sudamericana y ser un equipo competitivo a nivel internacional”, fueron sus palabras de despedida del ‘charrúa’ a través de Twitter.

Jahir Butrón logró el ascenso con Carlos Stein. Lastimosamente, en la máxima categoría no le fue como se esperaba y a inicios de abril se comunicó que no seguía en el club de Lambayeque. El hermano de Leao pasó momentos difíciles y hasta fue amenazado junto a sus jugadores por delincuentes, quienes entraron a la práctica con armas de fuego en mano.

