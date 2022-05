Cuidador de zoológico en Jamaica perdió un dedo por ‘juguetear’ con león africano

La gracia le pudo costar la vida a un cuidador de zoológico en Jamaica / (Twitter)

Con los leones no se juega. Si bien no es necesario ir a ningún colegio ni ser un iluminado para saber lo que a primera vista parece obvio, hay algunas personas que aprenden la lección de la manera más dura posible.

Lo que ocurrió en Jamaica es un claro ejemplo de eso. Y es que por hacerse el gracioso, un cuidador de un zoológico en Kingston perdió uno de sus dedos por provocar a un león enjaulado. Y al parecer, molesto por el encierro.

¿QUÉ PASÓ?

Todo comenzó en la tarde del pasado 21 de mayo, cuando un grupo de turistas llegó al principal zoológico de la capital jamaiquina para lo que sería, en teoría, una divertida salida sin saber que la tragedia estaba a punto de suceder en sus narices.

Según comentó el medio local Jamaica Observer, el cuidador y guía quería entretener a los 15 visitantes que lo acompañaban en ese momento. De un momento a otro, tuvo la idea de meter la mano a la jaula de un león africano para intentar acariciarlo y demostrar que el felino se comportaba con un lindo gatito.

Craso error. Todo daría un giro violento cuando el sujeto se dio cuenta que nada estaba saliendo según lo planeado. El león le mordió el dedo anular derecho y al hombre no le quedó más que intentar zafarse por todos los medios pero nada funcionaba. Hasta que el animal asestó la mordida final, logrando su cometido. Lo más triste de esta situación es que el tour por todo el recinto ya estaba terminando.

Como casi todo en estos tiempos, el momento del ataque fue inmortalizado en vídeo y de inmediato se hizo viral en Twitter. En el clip se puede ver como el hombre, de manera irresponsable, mete la mano por la reja de la jaula y toca una y otra vez la cara del león. Hasta que, evidentemente, la situación dejó de hacerle gracia al animal y atacó apresándole varios dedos.

De manera instantánea, el trabajador maldice y grita, todo en patois, mientras intenta liberarse. Delante de él, los turistas grababan la escena con sus teléfonos móviles sin dar crédito a los que presenciaban.

Es más, una testigo del hecho le contó a Jamaica Observer que en un determinado momento pensaron que era una rutina humorística que era parte del show por el que habían pagado. Todo cambió cuando vieron caer al hombre y la sangre brotar.

León reaccionó con cuidador que quiso dar un poco de espectáculo.

“No me di cuenta de la seriedad porque su trabajo es hacer espectáculo”, comentó la mujer.

“Toda la piel y la primera articulación de su dedo habían desaparecido”, describió para el mismo medio jamaiquino otro asistente del recorrido.

“Cuando sucedió, pensé que era una broma. No pensé que fuera grave. No me di cuenta de la seriedad de esto, porque es su trabajo montar un espectáculo”, agregó para el Jamaica Observer.

IMPACTADOS

Pero al darse cuenta que nada era parte del espectáculo, y más bien parecía una escena de una película de terror, los 15 asistentes quedaron atónitos sin saber qué hacer para ayudar al pobre hombre.

De acuerdo con los mismo testigos, tras liberarse por fin del feroz animal, el cuidador del zoológico se levantó por sus propios medios fue hasta un vehículo cercano para después dejar las instalaciones.

“Su expresión facial cuando caminaba es como si el dolor nunca hubiera aparecido”, dijo un visitante.

¿QUÉ DIJO EL ZOO?

Mediante un comunicado, las autoridades del zoo, ubicado en la parroquia de St. Elizabeth, consideraron el evento como “trágico” y acotaron que revisaran las cámaras del local para evitar que hechos parecidos ocurran el futuro.

“Las acciones mostradas en un vídeo por un contratista del Zoológico Jamaica son trágicas y no representan los procedimientos y políticas de seguridad que deben cumplirse en todo momento”, declaró el establecimiento en un comunicado.

Finalmente, anunciaron que le brindaron toda la ayuda posible a su empleado para salvaguarda de su salud.

