Keiko Fujimori: la gran amistad que tiene su hija Kyara Villanella con las de Ethel Pozo

Hija de Keiko Fujimori muestra la gran amistad que tiene los las hijas de Ethel Pozo. (Foto: compensación)

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, publicó unas fotos en su cuenta de Instagram demostrando la gran amistad que tiene con las hijas de Ethel Pozo. En su última publicación vemos a la joven disfrutando de las playas de Vichayito junto a las menores de la conductora de América Hoy. En una de las imágenes se le ve a Ethel Pozo, al parecer fue la chaperona de la reunión de adolescentes.

Cabe señalar que es la primera vez que se ve a las pequeñas juntas, sin embargo, todo indica que guardan una gran relación amical. En una de las fotos se ve a las jovencitas subidas en un bote inflable, mientras que en las otras dos, se le ve a Kyara buceando al lado de tortugas gigantes.

Kyara Villanella disfrutan de un paseo con las hijas de Ethel Pozo. (Foto: Instagram)

Kyara Villanella buceando con tortugas gigantes. (Foto: Instagram)

Y aunque es la primera vez que se le ve con las hijas de Ethel Pozo y con la propia presentadora de TV, Villanella es conocida por tener amigos del mundo del espectáculo, tales como el tiktoker Josi Martínez y el exconcursante de La Voz, Vincenzo Leonardi, con quienes ha grabado videos para las redes sociales.

Cabe señalar que la hija de Keiko Fujimori es muy activa en sus cuentas de Instagram y TikTok, al punto de contar con más de 350 mil seguidores en la primera red y más de 828 mil en la segunda.

Kyara Villanella aparece en Tiktok con Josi Martínez y Vincenzo Leonardi.

Además, sueña con participar en eventos de belleza, siendo desde este martes 1 de junio una de las primeras 40 clasificadas del Miss Perú La Pre 2022.

“El Miss Perú La Pre es una plataforma donde buscamos no solamente que la chicas sean reinas de belleza sino que sean voces de su generación, y que generen un cambio social en el país”, mencionó Monica Chacón, exMiss Perú, sobre dicha escuela.

Cabe indicar que Kyara también es gran amiga de Gaela Barraza, hija de la exmodelo Danuska Zapáta y Carlos Tomate Barraza. Ambas adolescentes se encuentran clasificadas en el Miss Perú La Pre 2022.

KYARA VILLANELLA SE DEFIENDE DE LOS ATAQUES POR SER HIJA DE KEIKO FUJIMORI

En el 2021, Kyara Villanella usó sus redes sociales para defenderse del ciberbullying del que era víctima por ser hija de Keiko Fujimori. La adolescente, con 13 años en ese entonces, pidió que dejen de molestarla, y recalcó que ella no eligió a la familia que tiene.

“Por qué la gente me está atacando por mi familia. Yo sé que algunas personas la odian (a mi mamá). Yo no elegí a la familia a la que tengo, amo a mi familia, la adoro. No importa lo que digan, yo no voy a cambiar de opinión”, indicó a través de un video en su cuenta de TikTok.

Asimismo, solicitó no tocar temas políticos en red social. “Las personas no deberían comentar sobre política en mi TikTok, no tiene nada que ver, y la mayoría de los comentarios de estas personas son mayores de edad, ellos deberían estar danto el ejemplo. Si leo todo lo que ponen y algunas cosas si pueden herir”, dijo.

Kyara Villanella Fujimori ganó gran notoriedad durante las Elecciones Presidenciales 2021. Ella y su hermana Kaori acompañaron a su madre, Keiko Fujimori, en una actividad en una asentamiento humano de Lima como parte de la campaña. Fue allí que las cámaras la captaron por primera vez y el público joven quedó rendido por su angelical belleza.

