Acertijo visual: ¿encuentras a la perrita perdida en el parque?

Es 2022, y muchos queremos saber que sucederá en los próximos días. Por eso seguimos con los tests virales que circulan en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, y en muchos casos sirven para conocer nuestra personalidad. ¿Te animas a resolver la siguiente prueba a continuación?

Una nueva prueba psicológicas que deberás superar sin complicaciones ya que el objetivo es buscar refrescar la mente ante las tensiones bélicas y la crisis políticas que atraviesa tu país. Por ello, un poco más de dificultad no estaría mal si buscas un verdadero reto. Esta ilustración muestra un parque con personas realizando actividades, niños jugando o comiendo helado, una pareja conversando, un anciano lanzando comida a las palomas. No parece nada nuevo, pero sí hay un error.

Solo el 3% de los participantes han sabido encontrar a la perrita perdida en el parque, aunque a primera vista no aparece por ningún lado al punto que creían que superar el reto era encontrar al gato celeste del árbol. Sin embargo, en caso no superes la prueba psicológica, líneas abajo tendrás la solución para encontrar si fuiste capaz de superarte o no. Mucha suerte y éxitos en el siguiente reto psicológico de genial.guru.

SOLUCIÓN ACERTIJO VISUAL

Si pudiste encontrar la perrita perdida en la imagen, ¡felicidades! Pero si en caso no fuiste capaz de hacerlo, no te sientas mal. Esto es un juego. Se puede ganar como también perder. A continuación podrás saber dónde está la mascota.

Estaba debajo del puente, en la imagen se ve encima de la cabeza del anciano que lanza las palomas. No estaba difícil aun cuando los colores del animal se confundan con el material. De todos modos lo importante fue relajarnos un poco con esta ilustración verde. Poco a poco podrás superar cualquier prueba. Alcanza tu potencial con nuevos retos y compártelo con tus amigos o familiares esta prueba psicológica.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

