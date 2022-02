Perú vs. Uruguay: la presión ‘charrúa’ y el cuidado de la ‘bicolor’ para ganar en duelo por Eliminatorias Qatar 2022

Perú y Uruguay empataron 1 a 1 en el encuentro de ida en Lima el 2021. | Foto: Agencia NA

La selección peruana se encuentra a poco más de un mes de afrontar el partido ante el combinado de Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Es un duelo en el que hay muchas expectativas, no solo por ser el penúltimo de la competencia, sino también porque tiene la opción de acercarse más que nunca al Mundial de Qatar 2022 si logra sumar en Montevideo. En ese sentido, los panelistas del programa deportivo ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes analizaron el panorama que encontrará la ‘bicolor’ .

Primero se debe mencionar que desde que Diego Alonso asumió la dirección técnica del elenco ‘charrúa’, las cosas cambiaron y le han ido de la mejor manera. De hecho, el estilo de juego que se le vio desde un primer instante varía en cuanto a la propuesta de su antecesor Óscar Washington Tabárez, pues ha puesto mucho énfasis en la presión hacia el rival. Al respecto, José Chávarri mencionó que no la va a poder sostener en todo el encuentro. “ No la puedes sostener. No existe equipo en el mundo que pueda hacer todo el tiempo. Ni siquiera el Bayern Munich ni el Manchester City. Habiendo visto el último partido de Uruguay, por ejemplo, vi a Luis Suárez haciendo cosas que no hacía antes: aguantar el balón y si no encuentra un pase claro, no forzarlo sino esperar a sus compañeros”, comentó en dicho segmento, dando a entender que el delantero del Atlético de Madrid, por ratos ralentizaba el juego y tomaba una pausa.

PELIGRO CONTRA URUGUAY

En eso, Diego Rebagliati recordó el anterior partido que jugaron los uruguayos ante los venezolanos en Montevideo y acabó en goleada por 4 a 1 para los locales. De hecho, el primer gol llegó en los primeros segundos del encuentro por intermedio de Rodrigo Bentancur. “Hay que tener cuidado con el Uruguay vs. Venezuela. Un gol en el que el equipo local que sale con ese plan (presionar) y hace un gol al minuto (Rodrigo Bentancur), evidentemente todo eso se refuerza y se potencia. A partir de ahí, el partido queda condicionado. La conclusión más clara es mientras más duro el partido, más se desespera el rival y encuentran los espacios ”, sostuvo el comentarista deportivo.

Efectivamente, los dirigidos por Diego Alonso, apenas encontraron el gol, se fueron encima de una ‘Vinotinto’ que no pudo contener los ataques del conjunto local y se vio ampliamente superada. Esto podría pasar con Perú: que ejerza una presión desde el primer minuto, tal y como pasó en el gol de Ecuador en Lima, y así tengan un mejor control del partido.

Celebración de Uruguay tras gol madrugador de Rodrigo Bentancur a Venezuela. | Foto: CONMEBOL

¿PRESIÓN DE VICTORIA PARA URUGUAY?

De acuerdo con José Chávarri, señaló que los ‘charrúas’ no tienen la necesidad de ganar, pues están por encima de la ‘bicolor’ en la tabla de posiciones y un empate no los condiciona mucho. “Las circunstancias son distintas porque Uruguay podría “darse el lujo” de empatar. Perú va a intentar ganar, pero Uruguay no creo que sienta esa obligación ”, dijo. A diferencia de Michael Succar, quien sí ve a ‘La Celeste’ condicionada de ganar para llegar más tranquila en su último partido ante Chile en Santiago. “Yo veo a este Uruguay pensando solo en ganar, porque después depende de ganarle a Chile de visita”, expresó.

PERÚ CON OPCIONES EN MONTEVIDEO

En tanto, el periodista Horacio Zimmermann no ve muy claro esta mejora en el rendimiento de los uruguayos, ya que sus victorias fueron ante los últimos de las Eliminatorias como Paraguay y Venezuela, por lo que le da una esperanza a Perú. “Hemos visto a esta Uruguay, más allá de la calidad de sus jugadores, contra 2 de los 3 peores equipos de las Eliminatorias. Contra Paraguay que no le gana a nadie y contra Venezuela, que sale a jugarle de igual a igual. Pero después del gol a los 43 segundos, sale a jugarle como en un partido de entrenamiento. Perú va diferente, porque sabe que si puntúa, ya está, se puede meter hasta cuarto ”, declaró.

El hecho de que la tabla del proceso clasificatorio se encuentra apretada, da para pensar que cada detalle y resultado será fundamental en las dos últimas jornadas que quedan por jugar. Uruguay, Perú, Chile y Colombia pelean por 2 cupos, el cual uno otorga al repechaje. Por tal motivo, todos los encuentros restantes serán de alta intensidad.

El combinado peruano visitará a Uruguay con la consigna de ganar, pero tomando en cuenta la mejora en el juego de los 'charrúas'. | Video: Movistar Deportes

SEGUIR LEYENDO