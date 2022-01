Programación de partidos de hoy, martes 11 de enero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Soccer Football - FA Cup Third Round - Swansea City v Southampton - Swansea.com Stadium, Swansea, Wales, Britain - January 8, 2022 Swansea City's Ryan Manning in action with Southampton's Shane Long REUTERS/Rebecca Naden

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Hay encuentros en la Copa Africana de Naciones que continúa su primera jornada. Uno de los partidos más esperados es el de Nigeria vs. Egipto. También empiezan nuevas fechas en las Premier League y la Serie A de Italia con sólo un partido en cada liga por el día de hoy. Southampton vs. Brentford por la Premier League y Cagliari vs. Bolonia en la Serie A. Además, hoy inician también los cuarto de final de la Copa de Portugal con el encuentro entre Sporting de Lisboa vs. Leca FC.

En Latinoamérica el fútbol mexicano es el que aportará la cuota de emoción hoy mientras continúa con la fase clausura de la Liga Expansión MX. El partido más esperado en la Segunda División es el de Raya2 Expansión vs. Cimarrones de Sonora.

Copa Africana de Naciones

8:00 a.m. Argelia vs. Sierra Leona – Star +

11:00 a.m. Nigeria vs. Egipto – Star+, ESPN 2

2:00 p.m. Sudán vs. Guinea-Bisáu – Star +

Premier League – Inglaterra

2:45 p.m. Southampton vs. Brentford – Star +, DANZ

Serie A – Italia

2:45 p.m. Cagliari vs. Bolonia – Star +

Copa de Portugal

3:45 p.m. Sporting de Lisboa vs. Leca FC – Star +

Liga Expansión MX - México

6:00 p.m. Raya2 Expansión vs. Cimarrones de Sonora – Claro Sports, Marca Claro en YouTube

8:05 p.m. Cancún FC vs. Celaya – Claro Sports, Marca Claro en YouTube

10:05 p.m. Tampico Madero vs. Alebrijes de Oaxaca – Claro Sports, Marca Claro en YouTube

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN 2, DANZ, Claro Sports y mediante streaming en vivo a través del canal de Marca Claro en YouTube.

