Hernán Barcos respaldó a Alianza Lima Femenino tras eliminación de la Copa Libertadores ante Corinthians

Hernán Barcos se pronunció este sábado luego de la eliminación de Alianza Lima Femenino en la Copa Libertadores. El equipo ‘blanquiazul’ no pasó de los cuartos de final tras caer 3-1 ante Corinthians de Brasil, pero dejaron una gran imagen en todo el Perú. Muchos han mostrado respeto y respaldo y uno de ellos fue el delantero argentino.

“En las buenas con ustedes y en las malas mucho más. Orgulloso de ustedes Alianza Lima Femenino”, escribió el futbolista veterano en su cuenta de Instagram, donde decidió expresarlo a través de una historia etiquetando la cuenta oficial del equipo y posteando una foto del encuentro en el estadio Manuel Ferreira de Asunción.

El futbolista argentino mostró apoyo durante toda la temporada, incluso les regaló un equipo de sonido para las previas y los pospartidos en la Liga Femenina Peruana, donde salieron campeonas venciendo a Universitario de Deportes Femenino en la gran final.

Por otro lado, Hernán Barcos se viene preparando con Alianza Lima de cara a la final de la Liga 1 2021, donde se medirán ante Sporting Cristal el 21 y 28 de noviembre en el estadio Nacional. Es importante resaltar que este viernes Hernando Cevallos, Ministro de Salud, confirmó que los encuentros serán con el 30 % del aforo y con ambas hinchadas.

ALIANZA LIMA FEMEINO EN LA COPA LIBERTADORES 2021:

FASE DE GRUPOS

Alianza Lima 0-2 Deportivo Cali (Colombia)

Alianza Lima 1-0 Universidad de Chile

Alianza Lima 5-0 Real Tomayapo (Bolivia)

CUARTOS DE FINAL

Alianza Lima 1-3 Corinthians de Brasil

ALIANZA LIMA CAYÓ 3-1 EN CUARTOS DE FINAL ANTE CORINTHIANS

Alianza Lima Femenino no pudo conseguir el objetivo de seguir avanzado en la Copa Libertadores Femenina y se quedaron eliminados en cuartos de final a manos del Corinthians de Brasil. Sin embargo, las ‘blanquiazules mostraron un gran desempeño en el encuentro y mostraron ser grandes adversarias. Finalmente, el ‘Timao’ venció 3-1.

Una de las figuras del partido fue Sandy Dorador, autora del empate parcial 1-1 e los 10 minutos del cotejo en el estadio Manuel Ferreira, de Asunción, Paraguay. La delantera marcó luego de excelente pared con Wendy Bonilla, quien la dejó sola contra el arquero y la jugadora ofensiva anotó con un disparo cruzado sin opciones para la guardameta.

Adriana y un doble te Yasmim Zanotti pusieron los goles del Corinthians, que accedió a semifinales y ahora se medirá ante Nacional de Uruguay, equipo que le quitó el invicto a Deportivo Cali de Colombia y lo eliminó del torneo sudamericano. Recordemos que este campeonato se inició en el 2009 y el primer campeón fue el Santos.

SANDY DORADOR SE EXPRESÓ TRAS ELIMINACIÓN

“Primero agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Me quedo con todo el esfuerzo que dimos hasta el último, sabíamos que el rival iba a ser complicado, pero igual salimos a jugar de igual a igual. Ya no nos ven como el ‘patito feo’, ya saben que el equipo peruano está para más. Nos faltó un poco más de presión, pero me quedo con el esfuerzo de las chicas, del equipo, de la hinchada”, dijo Sandy Dorador al terminar el cotejo.

