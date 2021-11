Chiclayo: rescatan oso hormiguero de vivienda de vecina de La Victoria

Foto: Andina

La municipalidad distrital de La Victoria rescató hoy un oso hormiguero, que se encontraba en una vivienda cercana al Policlínico Carlos Castañeda Iparraguirre de EsSalud, en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque.

Un vecino reportó que un ejemplar se hallaba en el inmueble de la calle Inca Yupanqui 1001, de la señora Santos María Chávarry Cadenillas, por lo que personal del Serenazgo llegó al lugar a las 08:30 horas de hoy. Tras el rescate, el jefe de Serenazgo, Eusebio Díaz, comunicó a la médico veterinaria de la comuna, Janina Vega, quien evaluó al oso hormiguero.

Dijo que se trata de un animal joven, que se encontraba asustado por la presencia de las personas, pues durante el día ellos duermen. Se dispuso su traslado hacia las instalaciones del local de la Policía Forestal y de Fauna Silvestre de La Victoria.

A las instalaciones también se hizo presente el personal de la Policía Nacional de la comisaría del distrito de La Victoria. Hace unos días, la historia del zorro andino Run Run traspasó las fronteras del distrito limeño de Comas para capturar el interés de medios internacionales. El caso puso en el tintero el tráfico de fauna silvestre que se registra en el país.

UN MONO ENTRA A VIVIENDAS EN COMAS

No ha pasado ni un día desde que el personal de la Policía y del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) rescataron a Run Run, un zorro andino de ocho meses que fue vendido ilegalmente. En esta ocasión, otro animal está en peligro, su nombre es Monín, mono que, según denuncian vecinos de la urbanización Huaquillay, en Comas, ataca a las personas y roba comida.

Según las imagenes que mostró ATV Noticias, el primate camina libre en los techos y azoteas de las viviendas del distrito, lugares a los que ingresa para buscar alimento. No obstante, ante la negativa y miedo por parte de los residentes de la zona, el animal actúa con agresividad.

Un vecino denunció que recientemente Monín le mordió la mano y causó destrozos en su hogar. De acuerdo al testimonio de los residentes de esa urbanización, el animal sí tiene un dueño. No obstante, este lo tiene desprotegido, lo que causa la alarma en la zona debido a que temen que no tenga sus vacunas y pueda contagiar alguna enfermedad.

“Lo que nosotros queremos es que le consigan un sitio o que se lo lleven de esta zona, porque los que estamos perjudicados, somos los vecinos de la casa donde vive el animalito. Me daba pena al comienzo, porque ya son muchos años en los que vive en cautiverio. El dueño tiene como siete u ocho perros. Tiene corazón de tener perros, pero el monito se escapa de su capacidad, porque este no es su hábitat, no es un animal doméstico y se ha vuelto muy agresivo”, manifestó uno de los moradores.

Otra de las personas afectadas por el mono contó que el año pasado, personal de Serfor llegó al lugar para llevarse a Monín; sin embargo, el dueño se negó a entregarlo y actúo de forma agresiva.

Este caso, junto al de Run Run, son una muestra del sufrimiento de los animales silvestres que son vendidos de manera ilegal.





