5 fotos de Rodrigo ‘Gato’ Cuba en Instagram que lo convierten en el soltero más codiciado

Rodrigo Cuba despierta suspiros en Instagram

Las últimas semanas Rodrigo Cuba, ex pareja de Melissa Paredes se ha convertido en el soltero codiciado. A través de las redes sociales muchas personas no dudan en elogiar al futbolista, no solo por su buen desempeño en las canchas de fútbol sino también por la actitud que ha tomado frente a los problemas legales con su aún esposa, la ex conductora de América Hoy.

En su cuenta de Instagram, podemos ver las diversas imágenes que ha compartido en este ultimo periodo, en donde muchos seguidores, sobre todo mujeres, no dejan de dejarle mensajes motivadores y porque no, hasta con tono romántico.

“Eres un gran padre, y veras que tu hija siempre estará orgulloso de ti por ser el gran hombre que eres, encontrarás en el camino una mujer que de verdad”. “Bien rodrigo con el verdadero amor de tu vida”. “Que lindo mi amorcito”. “Eres un ejemplo a seguir, eres un hombre que pocas encontraremos”, son algunos de los mensajes que se puede leer en la conocida plataforma de Instagram.

Rodrigo Cuba recibe el apoyo y respaldo de sus seguidores

No cabe duda de que el respaldo no solo de su hinchada, sino también de sus seguidores, es un buen medicamento para el futbolista, Rodrigo Cuba, quien no atraviesa un buen momento en su vida familiar, luego que Melissa Paredes anunciara su separación definitiva.

RODRIGO CUBA, DEMUESTRA SU AMOR DE PADRE CON TIERNAS CANILLERAS DE FÚTBOL

Rodrigo Cuba ha demostrado y expresado de muchas maneras que se está apoyando en su hija Mía ante la polémica en la que se ha visto en vuelto tras el ampay que protagonizó su aún esposa Melissa Paredes con el bailarín Anthony Aranda.

Desde fotos y hasta videos con la pequeña viene publicando en sus redes sociales, siempre dejando de lado la ex modelo. Esta vez no fue la excepción, pues este 30 de octubre publicó las canilleras con las que se iba a enfrentar ante el Binacional.

El futbolista de la Universidad César Vallejo compartió una foto en su historia de Instagram, donde se ve sus canilleras, las cuales tienen la imagen de él con su pequeña hija Mía, siempre sin Melissa Paredes.

Rodrigo Cuba es elogiado en Instagram por sus seguidores

Esta imagen fue acompañada con una carita con corazones y una pelota. Es así como el deportista fue acompañado por su hija durante el partido que se llevó a cabo este sábado a las 3 p.m. y tuvo como resultado 0-0 el marcador.

Luego que desapareciera de forma inesperada el último comunicado del futbolista Rodrigo Cuba, donde señala que Melissa Paredes lo humilló públicamente cuando él solo la ha querido; el propio deportista la volvió a subir a su cuenta de Instagram y aclaró que él no lo había eliminado. Tal como se pensó en un principio.

Rodrigo Cuba y el gran amor de su vida, su hija

“Instagram lo saco, pero esta es mi declaración”, fue lo que escribió el deportista en su red social, para luego subir su comunicado. Sin embargo, solo se puede ver la primera parte de su publicación, ya no las conversaciones de WhatsApp que tuvo con Melissa Paredes ni la propuesta de convenido que le dio su aún esposa.

Como se recuerda, en este convenio, la ex modelo le propone que él se haga cargo del 100% de la pensión alimenticia de su hija.

Cuba publicó este comunicado el pasado viernes 29 de octubre, luego que Melissa Paredes difundiera un audio donde el Gato Cuba le pide pagar parte de los servicios de la casa.

Después de estar expuesto este post durante más de 24 horas, la publicación desapareció de forma inesperada. ¿Qué pasó? “Instagram lo saco, pero esta es mi declaración”, fue lo que escribió el deportista, quien activó los mensajes en su cuenta. Sus seguidores no dudaron en expresar su sorpresa y preguntarse, por qué Instagram habría decidido eliminar su comunicado.

