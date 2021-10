Cómo solicitar un crédito personal: sigue estas recomendaciones antes de hacerlo

Préstamo (Foto:Andina)

Muchas personas solicitan un crédito tan solo tomando en cuenta el pago que realizarán mensualmente y la cantidad de tiempo que durarán las cuotas mensuales; sin embargo, es indispensable tomar en cuenta algunos aspectos previos a la intención de adelantarnos a posibles escenarios que estén fuera de nuestro control.

Hoy, solicitar un crédito es cada vez más fácil y comparar a las entidades bancarias también, por ello es importante leer estas recomendaciones antes de endeudarte

Toma en cuenta estas 4 recomendaciones que te daremos para que las apliques previamente y durante la solicitud de un crédito.

1. ¿Cuál es el objetivo del crédito?

Es importante que conozcas bien el motivo real por el que solicitarás el crédito y toma en cuenta los meses o el tiempo que estarás asumiendo esta responsabilidad. Tu objetivo (del préstamo) debe ir acompañado de un plan completo, adelantándote a posibles escenarios. Por ejemplo, si me dan el crédito, y de repente a los meses salgo del trabajo o me despiden ¿tengo un soporte financiero para continuar con el pago? ¿qué tanto interés me piden los bancos? Debes comparar todas las opciones existentes.

2. ¿Cómo está mi historial crediticio?

Averigua cómo va tu historial crediticio antes de solicitar un préstamo. Para ello puedes ponerte en contacto con la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) al número (01) 6309000

3. ¿Qué incluiría mi cuota de crédito?

Cuando solicites información debes de ser muy específico pidiendo el detalle del contenido del crédito. Además de saber el monto que pagarás mensualmente debes conocer cuánto es la tasa de interés anual y mensual, qué costos adicionales tiene, entre otras dudas. Esto te ayudará a tomar planes de contingencia si es que se te presentara algún inconveniente para pagar.

4. Recordatorios de pago

Es normal que a veces olvidemos fechas específicas. El estar saturados con tanta información y canales hace que muchas veces dejemos de lado fechas importantes, como en el caso de las fechas de pago. Por ello, te recomendamos que tus fechas de pago las pongas en un calendario físico o virtual. Esto te servirá para distribuir tu dinero, estar al día e tus pagos y evitarás que tu deuda aumente.

En conclusión,

a. para solicitar un crédito primero debes de identificar el objetivo exacto ¿es muy necesario?.

b. Luego ser consciente de la capacidad de pago que tienes actualmente: ¿si lo solicito afectará mucho a mi economía?.

c. Compara las tasas y beneficios de todas las entidades bancarias ¿Dónde pagaré menos? ¿Por cuánto tiempo estaré pagando?

Recuerda que el tiempo es crucial, puede que en un banco te ofrezcan pagar cuotas bajas pero el tiempo de pago es por un período largo, mientras que en otro banco el pago mensual puede ser un poco más alto pero el tiempo de pago es menor.

Saca tus cálculos y verifica en dónde terminarás pagando menos en su totalidad.

Mira estas 4 claves para cuidar y mantener un buen historial crediticio.

Claves para un buen historial crediticio. (Foto:Asbanc)

