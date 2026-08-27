El verdadero desafío europeo no es la inmigración que se ve, sino la emigración que nadie registra

La emigración de jóvenes europeos crece por el bajo crecimiento económico, los salarios estancados y el alto costo de la vivienda en Europa. (EFE/JuanJo Martín)

Guardar

Casi todos los diarios del mundo registran a diario el drama de los migrantes que arriesgan sus vidas para escapar de la pobreza, la violencia, el autoritarismo y las difíciles condiciones de vida en África y otras regiones, buscando refugio y oportunidades en Europa. Pero existe otra migración, mucho menos visible, que rara vez ocupa los titulares y que amenaza con vaciar lentamente a Europa de su futuro: la emigración de sus jóvenes.

Confrontados con economías de bajo crecimiento, mercados laborales poco dinámicos, salarios estancados y un costo de la vivienda cada vez más elevado, numerosos jóvenes europeos buscan mejores oportunidades fuera de sus países de origen. Algunos se trasladan hacia las economías más dinámicas del propio continente, como Suiza, Holanda o Austria. Otros miran hacia Estados Unidos, Canadá, Australia o el Medio Oriente.

PUBLICIDAD

Se produce así una paradoja inquietante. Europa continúa siendo destino de quienes huyen de la pobreza, la persecución y la inestabilidad, pero al mismo tiempo se convierte en punto de partida de jóvenes profesionales que no encuentran en sus propios países las oportunidades necesarias para construir un futuro.

Esta migración silenciosa constituye un verdadero desangramiento de capital humano, particularmente grave en un continente que enfrenta simultáneamente el envejecimiento de su población y una baja tasa de natalidad.

El problema obliga a plantearse una pregunta fundamental: ¿qué debe hacer Europa para volver a ser atractiva para sus propios jóvenes?

La respuesta comienza por el crecimiento económico. Y para recuperar un crecimiento vigoroso, Europa debe completar una tarea que lleva décadas postergando: la verdadera integración de su mercado interno.

PUBLICIDAD

La Unión Europea ha eliminado buena parte de las barreras arancelarias entre sus miembros y ha construido instituciones políticas y monetarias comunes. Sin embargo, debajo de esa arquitectura subsisten importantes diferencias regulatorias, financieras y energéticas. En muchos aspectos, Europa continúa funcionando como una asociación de mercados nacionales antes que como un único gran mercado continental.

Mientras persista esa fragmentación, la dinámica del capitalismo europeo difícilmente podrá desplegar todo su potencial. Las respuestas parciales —el crecimiento del empleo público, los trabajos de medio tiempo para profesionales recién graduados o los programas temporales de intercambio y formación en otros países— pueden aliviar las consecuencias, pero no resuelven el problema fundamental: la insuficiente creación de oportunidades productivas.

PUBLICIDAD

La primera gran integración pendiente es la de los mercados de capitales. Su fragmentación limita particularmente a las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan mayores dificultades para obtener financiamiento, expandirse, fusionarse o superar situaciones de insolvencia. Un verdadero mercado europeo de capitales permitiría movilizar el ahorro continental hacia las empresas con mayor capacidad de innovación y crecimiento, independientemente del país donde estén ubicadas.

La segunda integración indispensable es la energética.

Europa posee una extraordinaria diversidad de fuentes de energía que podrían complementarse: la hidroelectricidad de los países escandinavos, la energía nuclear francesa y la capacidad eólica desarrollada por Alemania y Dinamarca. Una integración más profunda de las redes y mercados energéticos permitiría aprovechar esas ventajas de manera conjunta y contribuiría a reducir los elevados costos que han afectado particularmente a la industria europea desde la pérdida de buena parte del suministro de gas ruso.

PUBLICIDAD

Para Alemania, la locomotora industrial del continente, menores costos energéticos ayudarían a preservar la competitividad de su industria y reducir los incentivos para trasladar operaciones hacia Estados Unidos o Asia. Para Francia, una mayor integración abriría la posibilidad de aprovechar plenamente su enorme capacidad nuclear, exportando electricidad hacia otros mercados europeos durante períodos de alta demanda.

Pero la integración debe ir más allá del capital y la energía. Europa necesita reducir las diferencias regulatorias que continúan actuando como verdaderos aranceles invisibles dentro de su propio mercado. Una empresa europea debería poder financiarse, producir, invertir, vender y expandirse a través del continente con una facilidad comparable a la que tiene una empresa estadounidense para operar entre los distintos estados de la Unión.

PUBLICIDAD

Ese es, en última instancia, el desafío europeo.

Europa no podrá detener la migración de sus jóvenes mediante subsidios, programas temporales o empleos de transición. Solo podrá hacerlo ofreciéndoles algo mucho más importante: la expectativa razonable de que pueden construir una vida próspera en sus propios países.

Mayor crecimiento significaría mejores empleos, salarios más competitivos, mayor capacidad para adquirir vivienda, formar familias, tener hijos y crear riqueza. Y significaría también recuperar algo que Europa parece estar perdiendo lentamente: la confianza de sus jóvenes en el futuro.

Quizás la respuesta se encuentre, paradójicamente, en una vieja lección que Alexis de Tocqueville identificó al observar a Estados Unidos: la posibilidad de combinar identidades locales fuertes con una estructura federal capaz de crear un enorme espacio económico común.

PUBLICIDAD

Europa no necesita renunciar a la identidad de Francia, Alemania, Italia, España o de cualquiera de sus naciones. Pero sí necesita avanzar hacia una integración económica mucho más profunda que armonice los mercados financieros, energéticos y regulatorios y permita explotar plenamente las ventajas de un mercado continental.

Porque la mayor amenaza para Europa quizás no sea solamente la inmigración que llega y que todos vemos. Puede ser también la migración que casi nadie ve: la de una generación de europeos que, al no encontrar oportunidades en casa, se lleva consigo el futuro del continente.