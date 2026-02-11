El Armagedón boliviano

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. REUTERS/Aris Martínez

Según la Biblia el Armagedón es la batalla final entre el bien y el mal para que triunfe la verdad e impere la paz. Hoy el Armagedón es la batalla por preservar, proteger o instaurar la democracia en un mundo donde 5 mil millones de personas o el 72 % de la población carece de regímenes democráticos o de libertades esenciales. Y esa batalla solo se gana cuando se construye el medio virtuoso que recomendaban los filósofos griegos.

América Latina es teatro de esta lucha. En Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en Bolivia. Hasta ahora la nación que parece avanzar más hacia el orden post Armagedón parece ser Bolivia precisamente porque al igual que Chile en los años noventa está limando los extremos para construir el medio.

Porque tal y como lo recomendaran los filósofos griegos, la democracia es el resultado del engranaje de diversas visiones, ideas y aspiraciones de una sociedad detrás de unas reglas de gobernanza y de manejo económico. Y al parecer el joven presidente boliviano ha tomado esa senda. Entendiendo que dos tercios de los bolivianos solo desean vivir en paz y ver la economía despegar de nuevo, no ha perdido tiempo enfrentando molinos de viento. Rápidamente estableció vínculos con Washington y gracias a ello obtuvo un respiro en la provisión de combustible que era esencial para solidificar el apoyo de los bolivianos a su gobierno. Inició la lucha contra la corrupción ordenando la investigación de su antecesor Luis Arce.

Convendría ahora investigar a los empresarios que asistieron a Arce en la realización de negocios prohibidos por las leyes bolivianas de modo de mantener la imparcialidad de la política contra la corrupción. En materia económica, las medidas tomadas le quitan el lastre a la economía boliviana de las excesivas regulaciones al tiempo que facilitan el funcionamiento de los mercados. En materia social, se revisaron los innumerables e inefectivos programas creados por la política del MAS de sembrar miseria. Porque fueron en detrimento de la calidad de los servicios de educación y salud. El objetivo es mejorar la eficiencia del gasto público y la cobertura.

Y para finalizar el recuento de los aciertos del presidente Paz, no cayó en la tentación latinoamericana de convocar una asamblea constituyente para sustituir la constitución establecida por el MAS qué es un canto al oscurantismo. Otros gobernantes latinoamericanos han caído en ese costoso error para terminar gastando energía y tiempo político. Estos son necesarios para impactar la prosperidad con medidas que hagan flotar la moneda, bajar los aranceles y abolir los monopolios estatales. Además, en América Latina las constituciones están devaluadas. La región reina en materia de producción de constituciones que nadie acata porque su carácter reglamentario las hace indigeribles para el vulgo. Así nadie las defiende porque nadie las conoce. De hecho, las naciones de América Latina ostentan el dudoso récord de ser la región que más constituciones ha tenido en el mundo, con la República Dominicana creando 40 constituciones a lo largo de su historia. Le siguen Venezuela con 25 constituciones; Ecuador con 20 constituciones y Bolivia con 17 constituciones. Y salvo la República Dominicana que parece haber encontrado en su última constitución el secreto de la estabilidad política y el éxito económico, el resto de las naciones mencionadas han empeorado política y económicamente con la marcha constitucional.

Desde luego que el presidente Paz solo lleva 90 días en el ejercicio de su mandato y le faltan muchos obstáculos por vencer. El próximo y más retador es hacer crecer la economía. Pero si mantiene la política de desregulación, apoyo al estado de derecho y lucha contra la corrupción, poco a poco podrá vencer los obstáculos que representa el tamaño del mercado y la ausencia de vínculos firmes con la economía global. En síntesis si mantuviera su curso centrista podría lograr lo que Adolfo Suárez o Patricio Aylwin lograron en España y Chile: plantar los pilares de una democracia liberal.