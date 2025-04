Sembraron el terror en Venezuela

Harvard como mal ejemplo La política de la censura y de la cancelación es ya un elemento intrínseco en la educación superior de Estados Unidos; esto es lo que el gobierno de Donald Trump pretende corregir con su política de cancelar ayudas y subsidios si las universidades no eliminan esa cultura. Algunas ya aceptaron las condiciones, pero Harvard ha decidido no hacerlo

Bolivia repite el guión del terrorismo de Estado electoral visto en Nicaragua y Venezuela Las dictaduras del socialismo del siglo 21 hacen elecciones periódicas que no son libres, no son justas y no están basadas en el sufragio universal y secreto