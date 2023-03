Lo que América Latina y el Caribe pueden aprender de la influencia de China en África

Lo que América Latina y el Caribe pueden aprender del papel de China en África (REUTERS)

A medida que se acerca el décimo aniversario de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) de China en septiembre, responsables políticos y académicos de todo el mundo evaluarán los logros y contratiempos de la BRI. Cuando trabajaba en el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), mis colegas comentaban constantemente que, en lo que respecta a las iniciativas BRI, América Latina y el Caribe se parecerán a África en los próximos cinco a diez años. Yo siempre me había tomado esa comparación con cautela; al fin y al cabo, ¿cómo podemos hacer comparaciones tan directas entre países y continentes con historias, culturas y geografías tan distintas? Sin embargo, tras asistir el mes pasado a la Conferencia sobre China de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, me sorprendieron las marcadas similitudes en la problemática participación de los actores de la RPC en ambas regiones, especialmente en lo relativo a los puertos de doble uso, las instalaciones espaciales, la extracción de minerales críticos y la pesca ilegal.

En las últimas décadas, las empresas estatales chinas han construido o ayudado a operar en todo el continente africano. Algunas de ellas, como el puerto de Bata en Guinea Ecuatorial y el puerto de Manda Bay en Kenia, preocupan a los expertos en seguridad estadounidense por el posible acceso del EPL (Ejército Popular de Liberación) en el futuro. Aunque el EPL no utilice abiertamente estos puertos con fines militares, puede utilizarlos para actividades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Por ejemplo, los operadores portuarios de las SOE (empresas estatales chinas) podrían recopilar información sobre los buques de la armada estadounidense atracados en estos puertos, incluyendo qué piezas se averían, el tamaño de las tripulaciones de los buques y las técnicas de entrenamiento y mantenimiento. En América Latina y el Caribe hay al menos 17 puertos de aguas profundas que son propiedad o están gestionados por algunas de las mismas empresas estatales chinas de África. Muchos están situados en torno a importantes líneas de comunicación marítima como el Canal de Panamá, el Estrecho de Magallanes y la cuenca del Caribe.

Otra son las instalaciones espaciales. Al parecer, China está construyendo una en Yibuti, país en el que ya tiene una base militar. Hong Kong Aerospace Technology y Touchroad construirán el proyecto, que incluye un satélite espacial, una plataforma de lanzamiento de cohetes e infraestructuras adyacentes. En el hemisferio occidental, China cuenta con 11 estaciones terrestres de investigación espacial en Sudamérica, incluido el famoso Espacio Lejano de Neuquén (Argentina), construido por una filial de la Fuerza de Apoyo Estratégico del Ejército Popular de Liberación de China. Aunque las autoridades chinas y argentinas han afirmado que la estación se utiliza para la investigación espacial civil, los militares estadounidenses temen que sus satélites puedan espiar las actividades espaciales de Estados Unidos y sus aliados.

También está la búsqueda de minerales esenciales como el litio. Hace tan sólo unos meses, la empresa china Ming Xin Mineral Separation Ltd se impuso a Tesla en una licitación para desarrollar la primera planta de procesamiento de litio de Nigeria. Es sólo el último ejemplo de empresas chinas que intentan acaparar el mercado africano de litio, cobre, cobalto y níquel, minerales clave para dispositivos móviles y vehículos eléctricos. Esa misma tendencia se está dando en Sudamérica, donde se encuentra el 60% de las reservas mundiales de litio. Empresas chinas como Ganfeng, Zijin y Tianqi han invertido millones en minas de litio en Argentina y Chile, y un consorcio chino llamado CATL acaba de ganar una licitación para extraer litio en Bolivia.

Por último, las enormes flotas pesqueras chinas están diezmando las poblaciones de peces, robando a las comunidades locales 2.000 millones de dólares al año y causando daños medioambientales. Al otro lado del Atlántico, Ecuador, Perú y Argentina se enfrentan a la misma amenaza de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) china. No es de extrañar, pues, que ambas regiones traten de poner freno a estas actividades recurriendo a su fuerza numérica. Los países de África Occidental colaboran con la ONU y varias ONG como Environmental Justice Foundation para rastrear la pesca INDNR y encontrar soluciones, mientras que Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá han firmado un acuerdo denominado CMAR para proteger conjuntamente sus zonas marinas de la pesca INDNR.

Las enormes flotas pesqueras chinas diezman las poblaciones de peces, roban a las comunidades locales 2.000 millones de dólares al año y causan terribles daños medioambientales (EFE)

Los líderes de la sociedad civil y de los gobiernos de ambas regiones pueden aprender las mejores prácticas unos de otros, así como trabajar sobre los escollos que hay que evitar al tratar con el Gobierno chino y diversas entidades chinas. De hecho, algunos líderes caribeños ya están tomando la iniciativa. Barbados ya ha acogido el Foro Afrocaribeño de Comercio e Inversión, y sus dirigentes se han reunido con varios líderes africanos en los últimos años.

Los abogados, empresarios y periodistas de ambas regiones deberían incrementar el intercambio y organizar también foros conjuntos. La revelación del contrato en Kenia, que dejó al descubierto las prácticas comerciales a menudo opacas y desiguales del Banco de Exportación e Importación de China, sólo fue posible gracias al esfuerzo concertado y sostenido de abogados y empresarios kenianos. Sus homólogos latinoamericanos y caribeños podrían aprovechar algunas de esas lecciones para exigir más transparencia a los diversos proyectos chinos en su región. Estas partes interesadas también pueden considerar la creación de una base de datos de código abierto que rastree las empresas estatales chinas, incluidos los casos de corrupción, daños medioambientales o cualquier vínculo directo con el Ejército Popular de Liberación. Esa información ayudará a los responsables locales a evitar la adjudicación de licitaciones a empresas chinas con malos antecedentes en otras partes del mundo.

El Comando Sur y el Comando de Estados Unidos en África (AFRICOM) deberían mantener conversaciones y conferencias periódicas con su personal y directores de inteligencia, operaciones y política (REUTERS)

Estados Unidos también puede desempeñar un papel de apoyo. Por ejemplo, un equipo interinstitucional podría llevar a cabo una “gira CFIUS” por ambas regiones. Los dirigentes de los países pueden estar interesados en conocer cómo se estructura y se aplica el Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos. Incluso pueden optar por crear sus propios organismos similares al CFIUS para examinar las inversiones chinas potencialmente problemáticas en sus propios países.

El Comando Sur y el Comando de Estados Unidos en África (AFRICOM) también deberían mantener conversaciones y conferencias periódicas con su personal, no sólo entre los comandantes, sino también entre sus direcciones de inteligencia, operaciones y política, e incluso con los funcionarios de defensa que trabajan en las embajadas de Estados Unidos en ambas regiones. El personal también debería compartir las tendencias de la implicación china para discernir patrones de comportamiento e historias de éxito de proyectos estadounidenses en su país o región que puedan reproducirse en otros lugares.

Y lo que es más importante, los líderes estadounidenses deben darse cuenta de que, en la mayoría de los casos, Estados Unidos no es la voz más adecuada para denunciar el comportamiento maligno de China o sus actividades de influencia. En su lugar, sería mucho más eficaz dar un paso atrás y ayudar a facilitar las conexiones entre sus homólogos africanos y latinoamericanos y caribeños y escuchar las lecciones que sus socios han aprendido sobre cómo tratar con China. Al fin y al cabo, el destino de ambas regiones debería ser decidido por los pueblos africano, latinoamericano y caribeño, no por la competición estratégica entre Estados Unidos y China.

Leland Lazarus es director asociado de seguridad nacional en el Instituto Jack Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida y miembro no residente del Centro Global de China del Atlantic Council. Anteriormente fue asistente especial y redactor de discursos del comandante del Mando Sur de EEUU y funcionario del servicio exterior del Departamento de Estado de EEUU en China y el Caribe.

