El diario The Washington Post advirtió en 2016 que en Etiopía a los casos de cólera los llamaban AWD (Acute Watery Diarrea/Diarrea Acuosa Aguda). El artículo se titulaba “Las cosas que Etiopía no quiere que tú sepas que pasan en el país”. En 2016 fueron detenidos e impedidos de ejercer la profesión en el país africanos los corresponsales de PBS, The New York Times y Bloomberg.