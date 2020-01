Se cumple este jueves un año de la jura de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y de la puesta en marcha de un proceso para derrocar al régimen chavista. La idea era que esta insurrección iba a precipitar una crisis interna en las Fuerzas Armadas, a partir de la cual Nicolás Maduro no podría sostenerse. Pero este plan fracasó porque no tuvo en cuenta que el régimen chavista no es un populismo autoritario como la Venezuela del general Pérez Jiménez en 1957 -Guaidó eligió el 23 de enero por ser el día en el cual comenzó el movimiento contra dicho dictador que logró derrocarlo- sino ya un régimen totalitario, montado sobre el modelo cubano. La diferencia entre el régimen totalitario y el populismo autoritario es que en el primero han desaparecido las elecciones competitivas y funciona en los hechos un sistema de partido único; mientras en el segundo existe la justicia manipulada o subordinada al poder político, en el primero es realmente inexistente y los funcionarios judiciales son una prolongación del oficialismo; en el populismo autoritario existen los medios de comunicación, aunque debilitados o arrinconados, en cambio en el totalitarismo no los hay; las Fuerzas Armadas son del partido y no de la nación en el totalitarismo, mientras que el populismo autoritario son de la Patria; por último, las sanciones económicas pueden ser eficaces para producir una crisis en el populismo autoritario, mientras que en el segundo son ineficaces, como sucede con Cuba.