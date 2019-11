¿Ganará hoy, en segunda vuelta, Luis Lacalle Pou (47), el candidato del Partido Blanco que logró unificar a los cinco partidos de la oposición para respaldar su candidatura y formar la Coalición del Cambio? ¿O se producirá el milagro que las encuestas no pronostican, consagrando la victoria del frenteamplista Daniel Martínez (62), ex intendente de Montevideo, ex ministro de Industria y Energía, ex presidente de la ANCAP?