¿Quién no sabe que Venezuela está intervenida y sometida por la dictadura de Cuba? ¿Quién no sabe que el soporte logístico y político a las FARC y al ELN se lo ha dado y se lo da Cuba por medio de Venezuela con Chávez y Maduro y se la daba por medio de Ecuador con Rafael Correa? ¿Quién no sabe que el bombardeo por parte de Colombia en territorio ecuatoriano fue una exitosa operación contra la narco guerrilla de las FARC? ¿Será que el Presidente Duque está esperando los buenos oficios o la mediación de Cuba, que es exactamente la próxima jugada en la agenda de la dictadura? Tal vez la no mención a Cuba sea una condición de La Habana para algo respecto a los jefes del ELN a los que protege?