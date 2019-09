Porque, puesto a recordar, Nueva York siempre me había dejado contuso, malherido. Cuando era reportero de televisión, con veinte años, me había peleado con un presidente rencoroso de mi país, que no quería darme una entrevista porque me había atrevido a cuestionar su salud mental, y sus custodios me habían alejado a empellones de él, en los salones del hotel Waldorf Astoria. En ese viaje, mi primero a Nueva York, un amigo del colegio, un chico lindo, me había pedido dormir en mi cama, pero yo, estúpidamente, cobardemente, me había negado: tenía miedo de que mis jefes del canal de televisión, que habían viajado conmigo, descubriesen que yo estaba durmiendo con un amigo: pude enamorarme de él, pero me negué a la posibilidad de un amor. Cuando regresé a Nueva York con mi novia Daniela, perdí mi pasaporte, lo dejé en un taxi, me sentí un idiota. Cuando volví para ver a un amigo, Jeffrey, al que había conocido en Austin, la primera noche que pasamos juntos fue tan violenta y deliciosa, tan huracanada, que, a la mañana siguiente, cuando se fue a trabajar, hice maletas y escapé al aeropuerto, huyendo de una pasión amorosa que me daba miedo, si seré cobarde. Perdí dos pasaportes más en Nueva York, no sé qué tiene esa ciudad que me roba los pasaportes. Me enamoré de un modelo famoso que me invitó marihuana de alta calidad y luego me rechazó desdeñosamente, mofándose de mi gordura. Es decir que en Nueva York había perdido muchas veces los documentos y el honor, y siempre el sosiego.