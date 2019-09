Tantas preguntas me dejan desvelado y sin respuesta. Los numerosos capítulos de esa serie extraordinaria me han permitido recordar la orgía de sangre que Escobar y sus socios provocaron en la sociedad colombiana hace más o menos treinta años: mataron policías, militares, jueces, fiscales, periodistas, políticos, candidatos presidenciales; derribaron un avión de Avianca lleno de pasajeros en el que debía viajar un candidato presidencial que a última hora cambió de planes y no abordó ese vuelo fatídico; destruyeron la sede de uno de los periódicos más influyentes, "El Espectador", y mataron a su director; pusieron un precio por la cabeza de cada policía asesinado por los sicarios en moto de Medellín; prostituyeron a jovencitas agraciadas que condescendieron a acostarse con Escobar a cambio de dinero, sin sospechar que luego las matarían a sangre fría. Después de ver toda esa barbarie, todos esos horrores, tanta vileza y abyección, ¿cómo puedo sentir pena cuando por fin matan a un Escobar gordo, barbudo, aturdido, lento, sin reflejos? ¿Cómo puedo ser tan cínico o desalmado para pensar que la serie hubiese sido mejor si Escobar escapaba por los techos, se escondía en la selva impenetrable y seguía haciendo de las suyas, dándonos más capítulos a los espectadores de la trama, dándole más vida al personaje que interpreta magistralmente el actor Andrés Parra? ¿Es tan eficaz el hechizo que ejerce la ficción sobre mí que olvido que todo eso no es una fabulación, sino que ocurrió realmente y provocó un dolor incalculable? ¿Y que, si Escobar escapaba una vez más, habría continuado matando gente inocente? ¿No me importan los muertos y los heridos, los secuestrados y torturados, siempre que me procuren el entretenimiento que espero ver cada noche, cuando mi mujer duerme? ¿Soy, en el fondo, una bestia, un psicópata, un criminal agazapado? ¿Admiro a Escobar porque él hace en la serie las cosas que yo no me atrevería a hacer? No lo sé. Pero tantas preguntas me atormentan. Porque es un hecho que, a medida que la trama progresa y Escobar extiende su poder, yo lo veo con una simpatía creciente y gozo estúpidamente con sus tropelías, sus ruindades, sus miserias. No digamos ya el cariño y la ternura que me inspiran su madre Hermilda, que le bendice y perdona los crímenes y lo protege siempre invocando virgencitas y niños benditos, y Victoria, su esposa abnegada y tantas veces traicionada, y sus hijos Juan Pablo y Manuela, que no pueden ir al colegio porque ninguna escuela quiere aceptarlos.