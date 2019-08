Hay, además, una sabiduría escondida en la mirada de los árboles, o así me pareció entenderlo aquella tarde, mientras recorría las calles Ascasubi y Labardén, del Campo y Obligado, Cruz Varela y Hernández: los árboles, esos árboles argentinos, no dependen de los políticos, ni de los humanos en general, para sobrevivir. No votan, no leen las noticias, no se contaminan con el veneno de la política. No se angustian ni se preocupan por el futuro incierto, no aspiran a progresar ni a prosperar, no anhelan viajar ni mudarse a tierras mejores. No trabajan, no necesitan dinero, no temen al desempleo ni a la decadencia. El estado de ánimo de esos árboles que parecen inmortales es el aplomo, la invicta serenidad, el sosiego que lleva siglos. Sólo adoran a un dios, el dios de la lluvia, y a él ofrecen sus hojas y sus flores, ofrendas que caerán en otoño y serán pisadas por los humanos que caminamos a toda prisa rumbo a la muerte.