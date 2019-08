El miércoles grabé una hora de conversación con Luis Novaresio en el canal América, hacía tiempo que no me hacían una entrevista tan buena, qué agudo y penetrante es Luis escuchando, preguntando y repreguntando, al punto que, además de hablar de política, terminamos hablando de asuntos más íntimos, por ejemplo de cómo hacer un uso ingenioso y placentero de los orificios que nos han sido dados, el único momento en que sentí que Luis se ruborizaba con mi impudicia. Luego el chofer venezolano, un muchacho encantador, de apenas veinticinco años, que me dijo que a los treinta piensa ser millonario, me llevó a un programa del canal TN, "A dos voces", donde me tuvieron hora y media esperando, escuchando un soponcio de entrevistas, y me dieron quince minutos lánguidos al final: se me hizo larga la espera y corta la charla, pero al menos me di el gusto de criticar a la oposición peronista y sugerir una mirada compasiva al presidente, ahora tan denostado, a quien le estalló una bomba que dejó activada su antecesora, de pronto convertida en heroína, salvadora de la patria, justiciera, luz virtuosa y redentora de los desposeídos: no me cuenten entre sus adulones en esta hora en la que ella brilla y el presidente se hunde en la penumbra, en las tinieblas espesas del rencor y la ingratitud. Así son los políticos, solo gomas de mascar: la gente los mastica y, cuando se les acaba el azúcar, los escupe. Al presidente lo escupieron el domingo pasado; la expresidenta es un chicle que increíblemente todavía tiene azúcar.