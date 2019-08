Esto amparado bajo la ley por la cual las proscripciones post-bíblicas, talmúdicas, no se hicieron para casos de grave opresión que puedan remediarse con dichas acciones no permitidas, además de no transgredir ninguna de las tres proscripciones que limitan el salvataje de la vida de una persona, a saber, si para ello debe cometer idolatría, relaciones sexuales prohibidas o matar deliberadamente a otra que no atenta contra aquella.