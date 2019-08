Mi madre y yo almorzamos en el bar del hotel, atendidos por un mozo encantador, levemente gordito, como yo. No había nadie en el bar, podíamos conversar sin inhibiciones ni aires conspirativos. Mamá pidió el risotto de zapallito, yo solo tomé jugos de papaya. No hablamos de los temas conflictivos: mi pelea con Caroline por cosas de dinero y mi distanciamiento de Mike. Tampoco hablamos de mi novela "Pecho Frío" porque ella no la ha leído ni piensa perder su tiempo leyéndola, aunque me recordó que no habían llegado todavía los ejemplares que le envié firmados, por correo rápido, desde Miami. Le aseguré que los había despachado, firmados para todas las personas que ella me pidió. Creo que no me creyó, porque me pidió una constancia de dicho envío, un papel del correo para reclamar los libros en Lima. En otros tiempos me hubiera fastidiado que Dorita no hubiese leído el libro y, sin embargo, me pidiese ejemplares firmados para regalarlos, pero ahora me dio igual. De hecho, le obsequié una copia dedicada de "Yo soy una señora" y le dejé un ejemplar firmado para cada uno de mis hermanos, exceptuando Caroline y Mike, quienes, si les regalaba el libro, seguramente le harían ascos y me lo devolverían. Además, le dejé diez copias del libro de cuentos para que ella las repartiese entre sus amistades y su numeroso servicio doméstico. ¿Leerá mi madre los cuentos de humor, siendo la protagonista en muchos de ellos? No lo creo. No me molesta. Comprendo que la religión y el arte, o la religión y el humor, no suelen cohabitar en armonía, parecen enemigos insalvables.