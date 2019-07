Pero sí ha apostado fuertemente por el Brexit. Dice que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea, con o sin un tratado negociado, a fines de octubre. La probabilidad de un Brexit no negociado ha aumentado notablemente. El futuro del Reino Unido, sin embargo, depende de cómo Johnson manejará el tema. No parece tener el respaldo en el Parlamento, pues hay suficientes conservadores que no apoyan un Brexit sin acuerdo. Puede que hasta tenga que convocarse una elección general en un futuro no lejano, dada las divisiones políticas.