La exclusión producirá frustración entre los jóvenes luchadores del país. Las redes sociales ya están llenas de pequeñas señales de esta rabia. Incluso la demanda que alega discriminación contra los asiáticos en Harvard no se trata realmente de una discriminación positiva (como algunos afirman), sino de las ventajas injustas que son monopolizadas por una élite blanca rica. Si no se resuelve, este desajuste entre una vieja guardia inflexible, rica, en su mayoría blanca y una población de jóvenes frustrados y en su mayoría pobres no blancos continuará agravándose, en perjuicio de la nación.