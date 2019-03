Ya el pasado año, exactamente el 24 de junio, titulé "Cómplices y corruptos no pueden reconstruir Venezuela" y sigue esto siendo una verdad dolorosa pero que hay que decir y decir porque de otra forma también seríamos encubridores. La situación sociopolítica de Venezuela no es que no cambia, es que se agrava más y más. Decía hace meses que cada vez es más patética. Hablaba del hambre, la insalubridad, la violencia, la corrupción y la complicidad y hoy simplemente es peor… Esas realidades no son más que ingredientes del caldo putrefacto que llevamos lustros consumiendo, y como lo dije: caldo que cocinan a dúo los criminales que ostentan el poder y los que les sirven de "Oposición" y reciben a cambio una que otra cuotita de influencia que bien agrada a sus ambiciones y mediocridad.