No me canso de señalar que con complacientes "opositores" no reconstruiremos el país. Que cueros permisivos simplemente nos muestra que las víctimas quedaran sin justicia porque a Vecchio y a otros más le parece que "es necesario respetar el pluralismo político e ir a elecciones democráticas y transparentes" donde ese chavismo ladrón y asesino "puede presentar su candidato si quieren". Una constante divagación la que mantienen ya que al planteamiento de invitar a jerarcas del chavismo a lo que llaman "Reconstrucción" unen el cuento de que la oposición no participará en un "falso diálogo" nuevamente.