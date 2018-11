Hechos públicos y notorios demuestran que los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia: violan los derechos humanos y las libertades fundamentales como política de estado; que tienen perseguidos, presos y exiliados políticos; que cometen crímenes políticos, de lesa humanidad y de delincuencia organizada con impunidad; que no existe estado de derecho porque el dictador es la ley; que no hay posibilidad alguna de elecciones libres ni justas; que el poder judicial es el instrumento de represión y persecución política; que no existe libertad de prensa; que no hay división ni independencia de poderes y mas.