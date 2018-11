Otra de sus grandes pasiones fueron las mujeres. Se casó con una señora alta, guapa, elegante, respingada, una mujer de pocas palabras, observadora, con una inteligencia penetrante, siempre lista a jugar una partida de naipes, que había crecido en Santiago de Chile, y tuvieron nueve hijos. Uno de los mayores, que llevaba el nombre de mi abuelo, nació gay y no lo ocultó, tuvo el coraje de no casarse con una señora para camuflar o disimular su verdadera identidad. Como no tuvo hijos, se dedicó a hacer dinero, llegó a ser dueño de minas, uno de los hombres más acaudalados del país, una mente brillante y además risueña, juguetona. Otro de los hijos fue revolucionario, comunista, justiciero, y trató de capturar el poder por la vía de las armas, eran aquellos tiempos, pero no lo consiguió. El menor fue corredor de olas, amante del mar, seductor natural de las mujeres, como su padre. Porque mi abuelo, si bien amaba a su esposa, siempre tenía ojos vivaces para contemplar a otras mujeres, y palabras almibaradas para piropearlas, y arrestos viriles, bucaneros, para abordarlas con galantería y saquear sus tesoros ocultos. No me consta, no fui testigo, pero creo que tuvo muchas amantes furtivas entre las campesinas que vivían en su hacienda. Mi abuelo era un picaflor y ellas tal vez le tenían aprecio o quizás le temían, no lo sé. Pero él estaba siempre listo para un lance erótico detrás de unos arbustos, a la vera de un riachuelo. Así como estaba en su temperamento conquistar tierras ignotas, también era un conquistador de cuanta mujer pudiese hacer suya.