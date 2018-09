Ante este escenario, no hay duda que la resistencia de los árabes contra Israel debería comenzar con la lectura, el reconocimiento y una profunda auto-crítica sobre estas cifras y estos hechos. Ciertamente los árabes no han escatimado sangre, martirios, inmolaciones ni auto-sacrificios, pero no es eso lo que se necesita para entrar en la modernidad. A todas luces han sido negligentes en las áreas de ciencia, economía, sociedad y política, todos ellos, puntos vitales y fuente de la fortaleza del mundo moderno que Israel si encarna y que los árabes han ignorado perjudicándose a si mismos al elegir la confrontación y la violencia a la paz y el desarrollo hacia la modernidad.