Sin embargo, incluso ese argumento podría no ser válido ya. Miles de muertes y miles de millones gastados en Siria no solo ha perjudicado el interés nacional de Irán, sino que tampoco han logrado ningún avance en la ideología khomeinista. Después de haber encontrado un nuevo y más fuerte protector en la Rusia de Vladimir Putin, Assad y sus secuaces ahora ven a la República Islámica como algo secundario, y hasta vergonzoso. Por lo que no debe extrañar que Assad haya vetado un plan iraní para establecer "centros culturales" en las llamadas "áreas liberadas" de Siria. Los mulás iraníes y sus cuerpos militares ya no son tratados con la deferencia que disfrutaron hace cinco años en Siria y la cúpula ideológica en Teherán lo sabe. Lo mismo sucede incluso en los pedazos de Yemen retenidos por los houthis donde Irán está siendo empujado a un segundo plano.