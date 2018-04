Y frente a esto horror, no está demás que asumamos la posibilidad de que Henri Falcón sea el candidato de los cubanos castrocomunistas y de los narcochoros que ante la eventualidad de perder el Poder y ser juzgados por todos sus crímenes, lo tienen ya listo para colocarlo en Miraflores y que todo, todo siga igual menos esta tragedia que simplemente se agudizará. Por eso, no aceptemos que nos llamen abstencionistas por no prestarnos a más desgracias y más engaños y con coraje digamos ¡Yo no voto!