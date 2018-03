El juego de guerra en la frontera norte israelí está abierto, mayoritariamente la opinión pública sabe que es patrocinado por Irán a través de Hezbollah, su fuerza de choque y milicia ocupante del Líbano. Sería saludable que no se produzca un nuevo conflicto armado en la región. No obstante, a falta de una comunidad internacional fuerte y cohesionada que pudiera impedirlo, nadie puede decir que no ocurrirá y, de suceder, es esperable que no sea otra más de las tantas y erróneas guerras inconclusas.