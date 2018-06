Me enamoré de mi prima un verano en esa playa. Mis padres vivían en el campo, a una hora de la ciudad, y, como yo estaba de vacaciones en el colegio, me mandaron a vivir un mes en la casa de playa de mis tíos. Fue el mes más feliz de mi vida. Me sentí libre. No me hacían rezar. No me llevaban a misa todos los días. Mis primos eran divertidos. Jugábamos fútbol, frontón. Se metían a correr olas, yo no tanto, el mar me daba miedo. Comía uvas verdes todo el día. También comía muchos plátanos como si fuera un mono famélico. Pero, sobre todo, conocí el amor en los ojos primero, y en las manos después, y en los labios de mi prima finalmente. Fue ella quien me educó en los vericuetos del primer enamoramiento sísmico. Fue ella quien me paseó por ese sendero zigzagueante nunca antes hollado por mí, quien me llevó a ese rosedal laberíntico, quien me inició en los juegos delicados y peligrosos del primer deseo sin frenos.