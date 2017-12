Y repito estas palabras de hace 10 años: "Quisiera no tener que escribir sobre mi repulsa por quien pretende desconocer la voluntad de la mayoría y vuelve con la cantaleta de hacerse parapetos constitucionales a la medida de sus abyectos planes de eternidad. Quisiera no tener que llamar cínico a quien intenta convencernos de que los pillos, tracaleros y afines que a la sombra de una revolución de pacotilla han amasado inmensas fortunas son inocentes ciudadanos a los que el 'Cruel' Imperio utiliza para frenar el avance de un Mesías rechoncho, acostumbrado él y su camarilla al 'Quítate tú pa' ponerme yo' . Quisiera no tener que escribir sobre quien nos ha secuestrado el país, quien persigue y encarcela toda disidencia, quien se apropia el patrimonio de generaciones enteras. Quisiera que esto fuera un mal sueño, pero como no lo es le pido a Dios nos paguen tanto daño, tanto horror, tanta amoralidad empoderada. Y a diferencia de los necios que andan mendigando reconciliación a quienes sólo conocen el odio y la violencia, con honestidad digo que a los que nos niegan la paz quisiera que los parta un rayo, porque yo no abrazo a quien me patea la esperanza y me robar mi libertad".