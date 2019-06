El E-Tron, que salió a la venta en EE.UU. en abril, es el primer automóvil totalmente eléctrico de Audi y uno en una serie de contendientes de fabricantes de automóviles tradicionales que buscan desafiar el dominio de Tesla Inc. en el segmento. Si bien los vehículos eléctricos no son más propensos a los accidentes o incendios que los que funcionan con gasolina -de hecho podrían ser menos propensos, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, la tecnología de las baterías de ion de litio que las alimenta sigue evolucionando, y no hay un consenso sobre el diseño de sistemas seguros.