La sustancia era movilizada en canastillas plásticas hacia Bogotá y municipios de la Sabana, según los cálculos oficiales sobre el destino previsto para el cargamento localizado en un camión procedente de Cali. (Ejército Nacional y Policía Nacional)

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Las autoridades incautaron 2.098 kilos de marihuana en la vía Funza-Siberia, en jurisdicción de Funza, Cundinamarca, durante un procedimiento conjunto de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. El gobernador Jorge Emilio Rey informó que el cargamento estaba distribuido en 4.197 paquetes, era transportado en un camión procedente de Cali.

El operativo se llevó a cabo el sábado 28 de noviembre, cerca de las 3:30 p. m., a la altura del kilómetro 2,5 de la carretera que conecta a Funza con Siberia. De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, el vehículo se encontraba dentro de un parqueadero cuando fue ubicado por los uniformados.

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La mercancía estaba almacenada en canastillas plásticas y, según los cálculos oficiales, equivalía a cerca de cuatro millones de dosis que no llegarían a los circuitos ilegales de distribución en Bogotá y otros municipios de la Sabana.

La Gobernación de Cundinamarca reportó la incautación de 8,1 toneladas de estupefacientes en los corredores del departamento durante el año. (@JorgeEmilioRey / X)

“Gran trabajo el del Departamento de Policía de la Sabana, el Ejército Nacional y la Seccional de Carabineros con la incautación de más de dos toneladas de marihuana en la vía Funza-Siberia”, afirmó Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, en una publicación en X.

Un camión transportaba 4.197 paquetes de marihuana

La coronel Ana María Luquerna, comandante del Departamento de Policía La Sabana, explicó que el resultado se produjo en desarrollo de la estrategia Esmeralda, que contempla labores de inteligencia, registro y control en corredores viales del departamento.

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Durante la revisión al camión, los agentes encontraron 4.197 paquetes de una sustancia vegetal con características de marihuana. La institución calculó inicialmente que el cargamento alcanzaba un valor comercial de cerca de $1.200 millones.

El conductor, un hombre de 34 años, fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según los datos conocidos sobre el caso, el hombre cubría la ruta Cali-Funza y nació en Florencia, Caquetá.

El conductor del vehículo quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación tras cubrir la ruta Cali-Funza. (Policía Nacional)

Las autoridades también señalaron que el detenido registra anotaciones por amenazas, relacionadas con un hecho ocurrido en 2014. Además, indicaron que había sido mencionado en actuaciones en Mocoa, Putumayo; Pitalito, Huila; Girardot, Cundinamarca, y Bogotá.

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La operación involucró a la Policía, los carabineros y el Ejército Nacional

El operativo fue liderado por el Departamento de Policía La Sabana, con participación de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental y tropas de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, adscrita a la Quinta División.

La información militar ubicó el procedimiento en el corredor vial de La Gran Vía, en Funza, donde soldados del Batallón de Policía Militar N.° 13 adelantaban tareas de seguimiento y el control territorial.

La coronel Luquerna sostuvo que la incautación afecta las finanzas de las redes dedicadas al tráfico de drogas. “Este resultado representa un golpe significativo a las finanzas del narcotráfico y demuestra el compromiso permanente de nuestra Fuerza Pública”, dijo la comandante policial.

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Los paquetes hallados en las canastillas plásticas portaban rótulos comerciales como toronja, passion, cereza y lulo. (Ejército Nacional)

Entre los empaques hallados había referencias como “gorila kive”, “toronja”, “passion”, “cereza” y “lulo”. Las marcas podrían corresponder a denominaciones empleadas para identificar variedades o presentaciones de la sustancia, algunas de ellas asociadas a posibles aromatizantes.

El vehículo utilizado para movilizar el cargamento también fue inmovilizado y entregado, junto con la droga y el capturado, a las autoridades judiciales competentes.

Cundinamarca reportó 8,1 toneladas de estupefacientes decomisadas en 2026

El gobernador Rey afirmó que, con esta incautación, las autoridades han decomisado 8,1 toneladas de estupefacientes en las vías de Cundinamarca durante lo corrido del año. El mandatario departamental aseguró que mantendrán el trabajo conjunto con la Fuerza Pública y los organismos judiciales.

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“El cargamento no llegará a las calles ni a nuestros jóvenes”, expresó el gobernador al referirse a la droga encontrada en el camión.

La Gobernación de Cundinamarca reportó la incautación de 8,1 toneladas de estupefacientes en los corredores del departamento durante el año. (Ejército Nacional)

El presidente Abelardo de la Espriella también se pronunció sobre el procedimiento. En un mensaje divulgado el sábado, afirmó que la marihuana fue sacada de circulación gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y el Ejército, bajo la estrategia Esmeralda.

“El estupefaciente, distribuido en 4.197 paquetes, era transportado en un camión cuyo conductor fue capturado por el delito de tráfico de estupefacientes”, señaló el mandatario. También indicó que las autoridades continuarán las acciones contra las redes que movilizan drogas por las carreteras del país.

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