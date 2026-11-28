Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en CDMX ( FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Guardar

La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 se desplaza este viernes 27 de noviembre sobre el occidente de México, con lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros, posible caída de nieve en zonas montañosas de al menos doce estados y temperaturas de hasta -10 grados Celsius en las sierras de Chihuahua y Durango, según el aviso número 661 del Servicio Meteorológico Nacional emitido a las 06:00 horas. La CDMX también recibió esta tormenta y las imágenes de la capital nublada inundaron las redes sociales. Los fotógrafos “reygolens” y “oscar._damian” (como puedes encontrarlos en redes) le regalaron a internet algunas de las mejores fotos y videos del fenómeno.

El fenómeno ingresó al territorio nacional el jueves 26 de noviembre, impulsado por una masa de aire ártico asociada al frente frío número 8. Aunque ese frente ya se desplazó hacia el mar Caribe, la masa de aire ártico mantiene sus efectos sobre el país y los intensificará durante las próximas horas.

PUBLICIDAD

La Ciudad de México activa alerta roja hasta el sábado por lluvias muy fuertes

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó alerta roja y naranja en toda la capital desde las 14:00 de este viernes y hasta las 06:00 del sábado 28 de noviembre. Las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco concentran el peor pronóstico, bajo nivel de alerta roja, mientras el resto de las demarcaciones permanece en naranja.

La dependencia prevé lluvias muy fuertes con riesgo de encharcamientos, corrientes de agua, posibles deslaves, caída de ramas, árboles y lonas. La mayor intensidad se espera en el sur y poniente de la capital durante la tarde y noche de este viernes.

PUBLICIDAD

(redes sociales. ig/reygolens)

Jalisco, Colima y Michoacán recibirán hasta 250 milímetros en horas

El Servicio Meteorológico Nacional concentra los acumulados de precipitación más altos en el sur de Jalisco, Colima y el oeste y sur de Michoacán, donde se pronostican entre 150 y 250 milímetros de lluvia para hoy. La Comisión Nacional del Agua anticipó que Guerrero compartirá con Michoacán los mayores volúmenes del viernes, con registros de entre 75 y 150 milímetros, junto con Guanajuato y el Estado de México.

En esas mismas entidades del occidente se prevé también la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos advirtió que el Nevado de Colima tendrá rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y visibilidad inferior a 50 metros, por lo que solicitó evitar el ascenso a esa zona.

PUBLICIDAD

Las nevadas se extenderán al centro del país por encima de los 2,800 metros

(redes sociales. ig/reygolens)

A partir de la noche de este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que las condiciones para nieve o aguanieve se extiendan a zonas ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y la Ciudad de México. El sábado 28 de noviembre, Veracruz se sumará a esa lista.

El organismo publicó en redes sociales que el tiempo invernal se “fortalecerá en Occidente, Bajío, Centro y Sur de México asociados a lluvias abundantes y constantes, ambiente fresco/frío y nevadas en montañas”.

Chihuahua y Durango registrarán las mínimas más bajas del país

(redes sociales. ig/reygolens)

Las zonas serranas de Chihuahua y Durango soportarán durante la madrugada del sábado las temperaturas mínimas más bajas del territorio nacional, con valores de entre -10 y -5 grados Celsius y heladas. En otras doce entidades —entre ellas Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas— el termómetro descenderá a entre -5 y cero grados en áreas de altura, también con riesgo de heladas.

PUBLICIDAD

Las zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca registrarán mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius.

Vientos de hasta 100 km/h y olas de 3.5 metros en el Golfo de Tehuantepec

(redes sociales, ig/oscar._damian)

La masa de aire ártico también generará viento de componente norte de 60 a 70 kilómetros por hora con rachas de entre 90 y 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec. En la costa sur de Veracruz se esperan rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora. El oleaje en el golfo de Tehuantepec y en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán alcanzará entre 2.5 y 3.5 metros de altura.

PUBLICIDAD

Para el sábado 28, las precipitaciones de mayor magnitud se concentrarán en Guerrero, con registros de 75 a 150 milímetros, mientras que Oaxaca y Puebla podrían recibir cantidades similares. En Morelos, el sureste michoacano y el sur del Estado de México se prevén entre 50 y 75 milímetros.

(redes sociales, ig/oscar._damian)

El domingo la tormenta se debilitará, aunque persisten heladas en seis estados

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que la primera tormenta invernal dejará de afectar al país el domingo 29 de noviembre, cuando se registrará una notable disminución en la probabilidad de lluvia sobre la mayor parte de la República Mexicana. La excepción será el sur y sureste, incluida la península de Yucatán, donde continuarán los chubascos.

PUBLICIDAD

Pese al debilitamiento general del fenómeno, las heladas se mantendrán el domingo en zonas serranas de seis estados. Las temperaturas máximas de este viernes solo superarán los 30 grados Celsius en las costas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con registros de entre 30 y 35 grados en esas franjas costeras.