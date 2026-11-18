Colombia recibiría su primer C-130 para ampliar la movilidad aérea de las Fuerzas Militares (@FuerzaAereaCol/X)

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Estados Unidos entregaría este miércoles 18 de noviembre de 2026 a Colombia el primer avión Hércules C-130, una aeronave destinada al transporte táctico de tropas, equipos y suministros para operaciones militares y misiones humanitarias.

Caracol Radio conoció imágenes de la aeronave que sería incorporada a las capacidades de las Fuerzas Militares de Colombia durante la visita a Bogotá del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

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El funcionario estadounidense tiene prevista una agenda de cooperación en seguridad y defensa con autoridades del Gobierno Nacional y la cúpula militar colombiana. Al cierre de los encuentros se espera una declaración oficial con los compromisos acordados entre ambos países.

El C-130 reforzaría el transporte táctico de las Fuerzas Militares

El Hércules C-130 está diseñado para movilizar personal, vehículos, armamento, equipos y suministros. Su operación permite atender despliegues militares y tareas humanitarias en distintas regiones del país.

Estados Unidos entregaría este miércoles 18 de noviembre de 2026 a Colombia el primer avión Hércules C-130, una aeronave destinada al transporte táctico de tropas, equipos y suministros para operaciones militares y misiones humanitarias (FAC)

La aeronave también puede utilizarse para evacuaciones aeromédicas, lanzamiento de paracaidistas y abastecimiento de unidades desplegadas. Su capacidad para aterrizar y despegar en pistas cortas, incluso con infraestructura limitada, facilitaría las operaciones en zonas de difícil conectividad.

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La incorporación del avión busca ampliar la movilidad aérea y el transporte estratégico de las Fuerzas Militares, con foco en el traslado de tropas y material hacia regiones apartadas del territorio colombiano.

Colombia recibirá el C-130H con matrícula USAF 91-9144, que anteriormente operó en la Guardia Nacional Aérea de Arkansas, una unidad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La cesión se inscribe en los acuerdos de cooperación bilateral en materia de defensa y busca ampliar la capacidad de transporte y movilidad estratégica de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Esta versión del Hércules integra una familia de aeronaves de transporte táctico con más de 60 años de servicio. Su desempeño en misiones logísticas y operativas en distintos escenarios internacionales consolidó al C-130H como una de las variantes más utilizadas del modelo.

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El ministro de Defensa, Jorge Mora, confirmó que Estados Unidos entregaría inicialmente una unidad. Además, señaló que durante la reunión con Hegseth se abordará la opción de que Colombia reciba otros dos aviones C-130, mencionó el medio de comunicación.

La incorporación del avión busca ampliar la movilidad aérea y el transporte estratégico de las Fuerzas Militares, con foco en el traslado de tropas y material hacia regiones apartadas del territorio colombiano (Ministerio de Defensa)

La visita del secretario de Guerra también incluirá conversaciones sobre cooperación militar, intercambio de inteligencia y lucha contra el narcotráfico. Las partes tratarán el fortalecimiento de las capacidades colombianas ante amenazas que enfrentan las Fuerzas Militares.

De acuerdoc on el portal defensa.com la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) proyecta una renovación de su componente de transporte que excede la llegada de los tres C-130 Hércules. El plan incluye la incorporación futura de los Embraer KC-390 Millennium, seleccionados para ampliar la respuesta ante operaciones de carga, despliegue de personal, evacuaciones, asistencia humanitaria y abastecimiento aéreo de otras aeronaves.

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La coexistencia de ambos modelos permitirá distribuir las misiones de acuerdo con las características de cada plataforma. Los C-130 estarán orientados a tareas que requieran operar desde aeródromos con infraestructura limitada, pistas cortas o superficies sin preparar, además del traslado táctico hacia zonas de difícil acceso. Su historial operativo ofrece a la FAC una herramienta apta para misiones sostenidas en regiones apartadas del país.

Los KC-390, en cambio, aportarán una alternativa de mayor velocidad y con arquitectura digital. Su incorporación también ampliará la capacidad de trasladar recursos a largas distancias y de ejecutar operaciones de reabastecimiento en vuelo, una función que extiende el alcance operativo de otras aeronaves.

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La nueva flota busca reducir la dependencia de una única plataforma y mejorar la disponibilidad de medios para misiones nacionales e internacionales.

María Fernanda Cabal reaccionó a la llegada del aviónHércules C-130 a Colombia que será entregado por EE. UU. (@MariaFdaCabal/X)

La decisión fue celebrada por María Fernanda Cabal, exsenadora y exprecandidata presidencial, por medio de sus redes sociales: “Bienvenido a Colombia, secretario Hegseth. El primer C-130 Hércules que nos entrega Estados Unidos fortalece a nuestra Fuerza Pública. Hoy esa alianza tiene una tarea urgente: proteger a nuestros soldados y a la población de los drones del narcoterrorismo. Hay que recuperar el cielo”.